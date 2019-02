Llega el Nokia 9 PureView, el primer smartphone con cinco cámaras traseras

HMD Global, el fabricante de los terminales de marca Nokia, ha presentado este domingo en el marco del MWC 2019 de Barcelona el 'smartphone' Nokia 9 PureView, al que ha dotado con la primera cámara principal del mercado con cinco lentes de imagen, así como nuevas versiones de sus Nokia 4, 3 y 1 y una reedición del clásico Nokia 210.

En cuanto a la cámara trasera, esta será un sistema con siete lentes dispuestas en forma hexagonal; cinco serán sensores fotográficos de la compañía Zeiss, de los cuales tres son lentes monocromáticas y dos con filtros de color.

La cámara trasera del Nokia 9 toma una imagen por cada sensor, y las fusiona para lograr fotografías de 12 megapíxeles, como ha explicado el director de producción de HMD Global, Juho Sarvikas.

Entre el resto de las funciones de la cámara principal del Nokia 9, la compañía ha destacado la capacidad de tomar imágenes en blanco y negro y el uso de un sensor de 12 megapíxeles orientado a la profundidad que es capaz de lograr hasta 1200 capas.

El Nokia 9 PureView contará con una pantalla OLED con resolución 2K y biseles estrechos alrededor de esta, donde se ubicará la cámara frontal en su parte superior. La pantalla albergará también el sensor de huella dactilar.

Este teléfono contará con un procesador Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además, vendrá con el sistema operativo Android One preinstalado y será resistente al agua.

Nokia 9 cuenta con un cuerpo de 8 milímetros de grosor, incluida la cámara trasera, como poarte de un diseño en aluminio de tipo 600 en una sola pieza que se combina con cristal 3D y que se monta en un proceso al vacío.

Este nuevo 'smartphone' está ya disponible en color azul 'Midnight Blue' a partir de marzo a un precio de 599 euros, y ya se puede prereservar.

Nokia 4.2, 3.2 y 1 Plus para atacar al segmento económico

Nokia ha presentado otros tres móviles durante este evento en el MWC 2019. En primer lugar, ha anunciado el Nokia 210, una reedición de su móvil clásico que integra aplicaciones, tonos de llamada e incluso el típico juego 'Snake'. Este teléfono estará disponible a partir de la próxima semana en rojo, negro o azul a un precio de 35 dólares (31 euros).

El siguiente teléfono anunciado ha sido el gama de entrada Nokia 1.1 Plus con un diseño nanométrico en 3D, una pantalla táctil de 5,45 pulgadas, cámara trasera de 8MP y frontal de 5MP. Además vendrá equipado con el sistema operativo Android 9 Pie en su versión 'Go'. El Nokia 1.1 Plus se comercializará en tres colores, rojo, negro y azul a principios de marzo a un precio de 99 dólares (87 euros)

Los últimos dos dispositivos de Nokia anunciados en este evento han sido el Nokia 3.2 y 4.2, ambos con botón para el asistente de Google, sistema de reconocimiento facial, sensor de huella y luz de notificaciones en el lateral.

El Nokia 3.2 tiene una pantalla 6,26 pulgadas Full HD+ y un procesador Snapdragon y batería de hasta dos días de duración. Este teléfono estará disponible en color negro a un precio de 139 dólares (122 euros) a partir de abril.

Por su parte el Nokia 4.2, cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas con 'notch' y una doble cámara trasera. Además funciona gracias a un procesador Snapdragon 439, batería de 3.000 mAh y equipado con Android en su versión pura One. Este modelo estará disponible también en abril a un precio de 169 dólares (149 euros) en negro y gris.