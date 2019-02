Xperia propone rescatar el formato del 'CinemaScope'

Sony se ha propuesto llevar la experiencia del cine a la palma de la mano. Con esta ambición, el fabricante japonés lanza su nuevo buque insignia, el 'Xperia 1', de 6,5 pulgadas, que no solo mejora las condiciones de la pantalla y del sonido estéreo de equipos anteriores, sino que revoluciona el formato. Frente a la uniformidad generalizada del mercado de móviles, el padre de la PlayStation marca su propio camino al irrumpir con la proporción 21:9, mucho más apaisada que la convencional.

Esa misma especificación, también bautizada 'wide display', es el utilizada en el 'Ultra HD Blu-Ray', así como numerosas series y películas de Netflix, Amazon Video y YouTube.

A simple vista, el aspecto del 'Xperia 1' de 6,5 pulgadas es el mismo que el de su hermano 'Xperia 10 plus' y parecido al 'Xperia 10', de 6 pulgadas. Todos ellos imitan al que empleaba el 'CinemaScope' del siglo pasado. La última referencia que existía en el mercado con este modelo se remota a siete años atrás, cuando LG rompió los moldes del sector con un equipo que bautizó Chocolate. Aquella experiencia quedó sin continuidad, pero ahora Sony propone recuperarlo con un triple objetivo. Por un lado, los estregas de la compañía consideran que este tamaño más apaisado y estrecho ofrece una experiencia de cine más inmersiva. También se facilita la multitarea, al permitir manejar varias aplicaciones abiertas en el panel al mismo tiempo. Por ejemplo, los usuarios podrán ver un película y, al mismo tiempo, comentar sus opiniones en redes sociales sin perder de vista ninguna de las dos aplicaciones.Y, por último, la misma ocurrencia proporciona un mayor campo de actuación para los aficionados a los videojuegos en el móvil. De hecho, el teléfono móvil comienza a disputar el terreno a las videoconsolas portátiles gracias a la calidad de las imágenes, el sonido y su manejabilidad.

La experiencia de Sony en el terreno de las pantallas y del vídeo encuentra su reflejo en un smartphone que, según la compañía, ofrece calidad de 4K, HDR y Oled, con sonido de alta resolución 'Dolby Atmos'. Y todo lo anterior, complementado con una tecnología capaz de detectar automáticamente las zonas de la imagen susceptibles de ser mejoradas para así actuar en consecuencia. Además, los amigos del vídeo, podrán realizar ajustes de los parámetros propios de los profesionales.

El 'Xperia 10 Plus' llega al mercado con el 'chipset' de 'Snapdragon 855 Mobile', 6GB de memoria RAM, 128 GB de disco duro interno, ampliable con tarjeta MicroSD de hasta 512 GB. También permite doble SIM o, en su defecto, SIM y tarjeta de memoria. Al contrario que otros competidores no tiene conectividad 5G, pero sí el resto de las antenas que actualmente demanda el mercado. Según los directivos de Sony, los prototipos de smartphones de nueva generación llegarán en su momento, que no parece que sea ahora.

La triple cámara se compone de un angular de 12 megapíxeles, de 26 milímetros, junto con un teleobjetivo y un ojo de pez, ambos de 12 megapíxeles. Por su parte, el sensor de la cámara principal atresora 8 megapíxeles. La batería es de 3.300 miliamperios, su resistencia al agua cumple el estándar IP 65/68 y la pantalla 'Corning Gorilla Glass' oculta el sensor de huella, sin restar espacio al panel.

El fabricante prefirió no desvelar los precios, que se conocerán cuando los equipos lleguen al mercado, posiblemente a principios del próximo mayo.