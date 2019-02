Cinco noticias tecnológicas que hoy darán que hablar

Xiaomi y One Plus superan los límites de radiaciones en Alemania

Malas noticias para dos de los fabricantes chinos de smartphones más exitosos del momento: Xiaomi y One Plus superan con creces los ratios de emisiones electromagnéticas recomendados por la Oficial Federal Alemana de Protección a las Radiaciones BfS, regulador de este tipo de cuestiones en aquel país. En concreto, el modelo Xiaomi Mi A1 alcanza un porcentaje de absorción de 1,75 watios por kilogramo (W/kg) y el One Plus 5T los 1,68 W/kg. En contraposición con los anteriores, el Samsung Galaxy Note 8 ofrece un ratio de 0,17 W/kg, lo mismo que el ZTE Axon Elite. El límite permitido por dicha oficina es inferior a los 1,6 W/kg.

Día internacional de las mujeres científicas

Naciones Unidas celebra su tercera edición con el objetivo de fomentar y proporcionar visibilidad a la tarea de las mujeres en las labores científicas, así como para reducir la brecha de género en este ámbito de actividad. La celebración coordinará a decenas de miles de científicos, con cursos, congresos, seminarios y charlas en centros educativos y universitarios. A lo largo del día se denunciará el denominado efecto Matilda, es decir, la atribución de méritos científicos de mujeres a sus colegas masculinos. En España destaca la iniciativa Visibilízalas, concurso promovido por la Universidad Pompeu Fabram para fomentar la reflexión sobre la visibilidad de las mujeres en la ciencia y la tecnología.

Avaya presenta sus resultados anuales

La compañía californiana Avaya Holding, especializada en acelerar la transformación digital de sus clientes, presenta hoy sus cuentas del primer trimestre fiscal. Más de 144 millones de personas dependen, de alguna u otra manera, de las soluciones Avaya a través de los 111.000 a los que ofrece sus servicios. La compañía cerró 2018 con unos ingresos de 2.851 millones de dólares, de los que 725 millones correspondieron al último trimestre de 2018. También presentará sus resultados del segundo trimestre fiscal la compañía Aviat Networks, fabricante global de radioenlaces de microondas.

Reyes Maroto apoyará el emprendimiento desde Telefónica

La ministra de Industria Comercio y Turismo, Reyes Maroto, apoyará hoy el emprendimiento español representado en la aceleradora de negocios de Wayra, iniciativa de Telefónica para impulsar nuevas empresas tecnológicas. Ejercerá de anfitrión Emilio Gayo, presidente de Telefónica España. La misma sede acoge desde hoy el evento "Niñas y la inteligencia artificial", apoyado por el mismo ministerio y la Fundación Telefónica. En el mismo acto también participará la directora general de Twitter España, Nathalie Piquot, la directora global de B2B de Telefónica, Elena Gil, la directora de disciplica tecnológica en Telefónica, Carla Martínez Castellet y la directora de Accenture Technology, Marta Olivares, entre otros altas ejecutivas.

Intel construirá una gran planta de chips en Irlanda

Lo que la industria tecnológica venía pidiendo a gritos a Intel desde mediados del año pasado parece que ha llegado a los oídos del mayor fabricante de microprocesadores del mundo. Ante la carencia de chips y problemas de abastecimiento de los fabricantes de ordenadores, la compañía estadounidense ha desvelado sus planes para que la crisis no vuelva ocurrir: ampliará su factoría de planta en Kildatre, Irlanda, de 90.000 metros cuadrados, hasta los 110.000 metros cuadrados. En el empeño invertirá 8.000 millones de dólares y ocupará a más de 3.000 personas durante los cuatro próximos años. El complejo incluirá ocho grandes tanques de agua de 63 metros de altura, generadores eléctricos y plantas de aguas residuales. Queda claro que Intel no podrá resolver su actual crisis de suministro con esta iniciativa, pero al menos parece que ha tomado medidas para que no vuelva a repetirse en el futuro.