Facebook estudia exportar a Europa su sistema de pagos de EEUU

Facebook analiza el lanzamiento de su sistema de pagos electrónicos en Europa, siguiendo los pasos de lo realizado en EEUU con su plataforma Facebook Payments.

El movimiento de Google realizado la semana pasada en Lituania, país en el que ha obtenido una licencia para poder operar como una fintech -no sólo en el estado báltico sino en todo el espacio europeo-, prevé acelerar los trabajos de la compañía presidida por Mark Zuckerberg, así como de otros gigantes online, según explican las fuentes consultadas por elEconomista.es.

Por el momento, y antes de que se armonice la regulación europea de las fintech, las grandes tecnológicas exploran un territorio en el que poco a poco irán ganando presencia en el Viejo Continente. Por lo pronto, los nuevos casos de usos financieros de la red social son testimoniales, aunque podrían dejar de serlo en los próximos meses, según explican los expertos consultados.

En el caso de Facebook, la compañía prevé aprovechar la licencia ya en su poder para incentivar pequeñas operaciones financieras de proceso de pagos y transacciones entre particulares. En esos casos, la empresa estaría en condiciones de poner en valor el permiso concedido hace un año por el Banco Central de Irlanda para la filial Facebook Payments Internationational Limited, con sede en Dublin (República de Irlanda) y a su vez hermana de la firma Facebook Payments, establecida en Florida.

El entramado societario para gestionar este tipo de actividades también incluye otra empresa gemela a las anteriores y exclusiva para los pagos de los residentes en Brasil, denominada Facebook Online Serviços do Brasil.

Entre otras ventajas para los usuarios, las transferencias de dinero electrónico por medio de la red social están exentas de comisiones, sin que ello impida a terceros cobrar impuestos u otros cargos, como sucede con el emisor de una tarjeta de crédito en caso de cobros de donación o una transferencia interpersonal de dinero electrónico (P2P).

Actividad financiera en Europa

En el caso de Europa, Facebook limita actualmente su relación en el ámbito financiero a dos sistemas. El primero consiste en una tarjeta de regalo, que los usuarios pueden recargar de forma electrónica para "realizar donaciones a cualquier organización benéfica que cumpla los requisitos para recibirlas a través de dicha plataforma, así como para guardar los posibles reembolsos de cualquier donación que recibas".

El segundo método de pago permite "una transferencia interpersonal de dinero electrónico a través de Messenger a cualquier persona que reúna los requisitos para recibir pagos mediante esta plataforma, sin necesidad de utilizar la cuenta de dinero electrónico de Facebook". Para recargar las tarjetas de regalo de la red social se puede utilizar las tarjetas de crédito o débito, aunque para las P2P, la compañía estadounidense solo se admite la de débito, según las condiciones actualizadas por Facebook el pasado octubre.

Curiosamente, Facebook advierte a lo usuarios de su plataforma de pago que no realicen transacciones con entidades o particulares ubicados en países o regiones sobre los que Estados Unidos hayan impuesto un embargo o que incumplan sanciones comerciales, como es el caso de Corea del Norte, por ejemplo.

En las condiciones de los servicios referidos a los Estados Unidos, Facebook deja claro "que no es un banco, por lo que el saldo de la tarjeta de regalo no puede considerarse un depósito y no devenga intereses". De hecho, añaden las mismas fuentes, "el saldo de la tarjeta de regalo no está asegurado por la Federal Deposit Insurance Corporation (organismo federal de garantía de los depósitos bancarios), el Financial Services Compensation Scheme (Plan de Compensación de Servicios Financieros) ni ninguna otra entidad ni plan de seguros, ni público ni privado".

Facturar a través de las telecos

Como ya ocurre en Estados Unidos, Facebook estudia exportar en Europa el sistema de la facturación de sus cobros y pagos mediante telefonía móvil, de forma que los abonos se cargarían en la factura del operador de telecomunicaciones, una vez consentido dicho método por los interesados.

Facebook también advierte en el mismo documento que puede intervenir en los conflictos relacionados con pagos que se produzcan entre el usuario y el desarrollador, aunque también aclara que "no tiene la obligación de hacerlo".

Cómo funcionan los pagos

Aunque con escasa publicidad, Facebook ofrece a sus usuarios europeos un sistema para realizar donación desde la cuenta de dinero electrónico. Para ello basta con tener más de 16 años e iniciar sesión en Facebook y pulsar el botón "Hacer donación" correspondiente a la organización benéfica que corresponda. A continuación hay que indicar el importe de la donación y pulsar el botón de la donación.

Acto seguido se envía la donación a la cuenta de dinero electrónico de Facebook de la organización benéfica. En el caso del envío de dinero entre particulares, a través de una transferencia P2P, el usuario debe tener más de 18 años antes de iniciar sesión en Messenger o Facebook y seleccionar la función que le permitirá enviar dinero a un destinatario designado.

Como en el caso de la donación, el usuario de la red social debe precisar el importe a enviar y ejecutar la acción con el botón "Pagar". No obstante, por el momento, el pago solo puede realizarse en la misma divisa y con carácter nacional, a través de las tarjetas Visa, MasterCard o Cartes Bancaires. El envío de los fondos se realiza antes de que finalice el día laborable siguiente de la solicitud de transferencia P2P.