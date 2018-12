Los videojuegos más esperados en 2019: de Death Stranding a Cyberpunk 2077:

El año que viene está casi asomando, y todo indica que será un período con muchísimas novedades para la industria del videojuego. Con la marcha de 2018 se va un año muy potente para los jugadores, con decenas de exclusivos muy recomendables y muchísimas novedades. Ahora, toca otear el horizonte y pensar en lo que está por llegar.

Muchos de los juegos más esperados para este año ya han sido anunciados, pero seguimos a día de hoy sin una fecha concreta de lanzamiento. Nos hemos quedado con las ganas de ver la hoja de ruta de estos títulos antes de que acabe el año, pero eso sí, en 2019 ya no hay excusa.

Death Stranding

El esperadísimo juego de Hideo Kojima, creador de la saga Metal Gear. Death Stranding es un juego que todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero por los tráilers presentados y el notable avance de desarrollo, 2019 seguro que será el año clave. No se sabe mucho

de la historia que narrará el título; este tipo de secretismo es muy propio de Kojima. Se trata de la vuelta a la industria de una de las leyendas del sector, así que muchos fans siguen atentos a cualquier movimiento.

Animal Crossing y Metroid Prime 4

Nintendo anunciaba este año la llegada de un nuevo juego de Animal Crossing a Nintendo Switch. La información que daba es que estaría disponible "en 2019", nada más, así que no se sabe mucho al respecto. Es la primera aparición de la saga en Nintendo Switch, así que la compañía nipona seguro que tiene muchas novedades preparadas para los fans. Por otra parte, Nintendo recibirá mucha atención en 2019 gracias a Metroid Prime 4. El juego no tiene todavía ventana de lanzamiento, se especulaba con un anuncio en 2018, pero parece que toca esperar un poco más.

Cyberpunk 2077

De los creadores de The Witcher, llega esta nueva propuesta futurista. Cyberpunk 2077 no tiene todavía fecha de lanzamiento, y hay quienes dudan siquiera de que salga el próximo año. Aún siendo así, millones de miradas estarán posadas en Cyberpunk 2077 esperando cualquier novedad, ya que como poco, 2019 será el año donde conoceremos su fecha de lanzamiento. Se trata de un proyecto de ciencia ficción (estilo steampunk) extremadamente ambicioso, que pretende recrear un mundo futurista con una atención enfermiza al detalle.

The Last of Us: Part 2

La primera entrega de The Last of Us ha sido una medalla para PlayStation estos últimos años. Ahora, The Last of Us: Part 2 está en desarrollo, y es uno de los lanzamientos más esperados para esta generación. El juego nos pone en la piel de Ellie, la protagonista del primer juego (aunque el jugador controlase a Joel), y nos enseñará cómo se ha adaptado una niña a los horrores de un mundo devastado por la infección. No tenemos fecha de publicación para el esperadísimo título, pero seguro que en 2019 tendremos nuevas noticias, y con suerte, quizá un lanzamiento a finales de año.

Kingdom Hearts 3

La tercera entrega de una de las sagas más emblemáticas de Square Enix verá finalmente la luz. El juego se lanza el 25 de enero de 2019, más de 10 años después de la anterior entrega. La saga Kingdom Hearts es característica por hacer uso de personajes de Disney, y en todos estos años, le ha dado tiempo a incluír a algunos de los más recientes para que acompañen a Sora en sus aventuras. De la lista, es que más definido tiene su futuro, y se trata sin duda, del gran lanzamiento para dar la bienvenida al nuevo año.