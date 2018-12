Es oficial: Twitter ya permite volver al orden cronológico de los mensajes

Twitter ha dado marcha atrás oficialmente. A partir de ahora ya permite establecer el orden de los mensajes de forma cronológica. Tras comenzar a probarlo en noviembre, la compañía ha anunciado que a partir de ahora se podrá volver a configurar la línea de tiempo (timeline) empezando por los mensajes más recientes.

De momento sólo se podrá hacer a través de la aplicación móvil de iPhone, una opción que llegará a los usuarios de Android "próximamente", según ha explicado la propia compañía a través de un mensaje.

La de idea de Twitter es que el usuario pueda escoger en cada momento, y de forma fácil, cuál es el orden del timeline que quiere ver. Para hacerlo, bastará con pulsar sobre una estrella que saldrá en la parte superior derecha. Pulsando sobre ella se podrán consultar los mensajes ordenados cronológicamente o bien a través del algoritmo de importancia, como hasta ahora.

La relevancia de los considerados como 'tweets importantes' llegó a la plataforma en 2016 y supuso la protesta de los usuarios ya que pese al algoritmo de Twitter, no siempre los mensajes que interesaban al usuario eran los que aparecían en un primer lugar, normalmente por la escasez de popularidad global.

New on iOS! Starting today, you can tap ? to switch between the latest and top Tweets in your timeline. Coming soon to Android. pic.twitter.com/6B9OQG391S