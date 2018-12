El fraude de Boris, el avanzado robot humanoide ruso que resultó ser una persona disfrazada

Un "robot de alta tecnología". Así bautizó la cadena de televisión pública Russia-24 a Boris, un androide digno de abanderar la carrera de robótica rusa, sin embargo, resultó ser un hombre disfrazado.

Según informa The Guardian, en un reportaje de la cadena rusa sobre un foro de tecnología enfocado a jóvenes, apareció sobre el escenario Boris, "un robot que ya ha aprendido a bailar y no lo hace mal". Sin embargo, el problema está en que sobre el escenario no se detalló que el robot fuese tal y el medio dio por hecho que era un humanoide real.

Los comentarios del canal de televisión dispararon las preguntas sobre cómo se había conseguido desarrollar tan rápido, y sin conocimiento de fases anteriores, un robot tan avanzado. Además, llamó la atención la ausencia de sensores exteriores -como los Lidar que usa Boston Dynamics- así como la cobertura del rostro del robot, que disponía de llamativas luces led y no cámaras o láseres.

Ante estas preguntas, el también medio ruso Tjournal investigó y reveló capturas del reportaje en el que se podía ver cómo había un hombre dentro del traje. Asimismo, a través de redes sociales se ha difundido una imagen en la que se ve al actor que se enfundó el traje para el evento juvenil.

El medio ha explicado que el disfraz pertenece a Moy, una tienda rusa que cuenta con varios modelos avanzados que permiten a las personas enfundarse en la piel de Transformers, Iron Man o Star Wars. Entre su catálogo cuenta con el robot Alyosha, un caro disfraz que supera los 3.300 dólares (250.000 rublos) cuyo "diseño y ejecución técnica de este traje crean una ilusión casi completa de que tienes un robot real", explica la compañía en al descripción del mismo.

La altura del traje varía entre los 165 y los 185 cm, dependiendo de la altura del animador, el traje pesa 10 kg y aunque es blanco con detalles en gris y negro viene equipado con iluminación LED, iluminación para el rostro, altavoces y micrófono. Pese a lo aparatoso del disfraz, desde la compañía explican en su web que es cómodo para quien lo lleva, ya que entre otras comodidades incorpora ventilación con enfriadores eléctricos