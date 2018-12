Honor desvela el View 20: sensor de 48 megapíxeles y cámara frontal incrustada en un lateral

Honor, la submarca de Huawei, ha presentado este lunes su nuevo dispositivo, Honor View 20, que con contará con una cámara trasera de 48 megapíxeles y pantalla Honor All View, que monta la cámara en un lateral de la pantalla

La compañía asiática ha anunciado en Hong Kong la nueva apuesta para su gama alta. Honor View 20 "revoluciona" al ser el primer terminal del mundo en contar con tres características "que pueden marcar el futuro del sector: la cámara trasera de 48Mpx, la pantalla Honor All-View y la tecnología Link Turbo", según ha informado la empresa en un comunicado.

Honor View 20 presenta una pantalla All-View Display 3.0, que destaca por su cámara frontal incrustada en pantalla que ha permitido extender el área de la pantalla hasta casi el 100% de la superficie frontal.

La cámara trasera cuenta con un sensor Sony IMX586 de 48 megapíxeles, un CMOS de media pulgada con tecnología 'pixel-binning' que sirve para converger varios píxeles de 0,8 micrómetros en una célula más grande consiguiendo imágenes de primera calidad incluso utilizando el zoom.

Esta cámara aprovecha la inteligencia artificial de la compañía, así como el procesador Kirin 980 con doble NPU y doble ISP, para realizará automáticamente el procesamiento de imágenes de múltiples marcos, lo que permitirá a los usuarios sacar múltiples fotos tomadas con la cámara de 48MP y crear una imagen de alta definición de 48MP AI.

Introducing our #HONORView20's All-View Display that packs an incredible in-screen camera at just under 4.5mm in diameter! It is just one of the many features packed in this next-generation flagship device. Stay tuned to our global launch in Paris on 22 Jan for more surprises! pic.twitter.com/R5cLULCsqB