"El futuro no es Google", afirma Carlos Moedas, comisario europeo de Ciencia

El comisario de Investigación, Ciencia e Innovación de la Unión Europea (UE), Carlos Moedas, asegura que no tiene sentido copiar a gigantes como Estados Unidos o China en cuestión de innovación.

Europa, asegura en un encuentro con Efe, debe seguir su propio modelo, en el cual se han fijado, entre otros, gigantes como Microsoft o Apple.

"No hay un Silicon Valley (valle del silicio) europeo, es verdad, y mucha gente se pregunta: '¿cuál va a ser el futuro? ¿Cómo vamos a crear una Google en Europa?' Pero el futuro no es Google. El futuro va a ser muy diferente. Las empresas ya no van a ser iguales", explica Moedas al margen del Foro Iberomérica, un espacio de debate que congrega en Madrid a relevantes personalidades de ambas partes del Atlántico.

Sin ningún complejo, asegura el comisario, Europa debe superar sus puntos débiles y destacar sus numerosas fortalezas en cuestión científica, que son, afirma, mucho más numerosas de lo que se piensa.

Ciencia fundamental

"Nosotros (los europeos) somos muy buenos en el (entorno) físico. Los estadounidenses en lo digital, pero el futuro será una mezcla de ambos, que vendrá de la ciencia fundamental. Y lo digo porque si hablamos de Inteligencia Artificial (IA) o de 'blockchain' (cadena de bloques), todo eso es ciencia fundamental. Y ahí tenemos una oportunidad", explica.

"Si somos buenos en ciencia fundamental, la nueva generación, la de los próximos 'Googles' va a estar más focalizada en computación cuántica. Y ahí podemos ser diferentes (de EE.UU, China o Japón)", subraya este alto funcionario de nacionalidad portuguesa.

En ese mismo sentido, Moedas asegura que "el Silicon Valley europeo", no está situado físicamente en un punto. En un mundo digital, los 'silicon valley" son las redes, de ciudades, de universidades que se conectan entre sí, de empresas interconectadas. No tenemos que copiar (a EE.UU), sino imaginar ese valle del silicio virtual, en red, en Europa".

El 'Brexit' y la ciencia

A falta de pocos meses para que, previsiblemente en marzo de 2019, Reino Unido abandone la UE, Moedas, ingeniero de formación, lamenta la decisión y las consecuencias negativas que podría tener el "brexit" para la ciencia y la innovación en la UE. No obstante, cree que se podrán tomar medidas que "suavicen" ese golpe.

"Lo veo con preocupación. Es muy triste. No sólo para Europa, sino también para Reino Unido porque la ciencia es global, y Europa ha sido el centro de la globalización de la ciencia", asegura.

En ese sentido, y a pesar del impacto presupuestario de la salida británica, Bruselas apuesta por un presupuesto (ya entre 27 socios) de 100.000 millones de euros para I+D+i europeo en las Perspectivas Financieras 2021-2027, equivalentes a cerca de 23.000 millones más respecto a los actuales niveles.

"Es la primera vez que Europa dice claramente: la ciencia y la investigación son una prioridad. Es un mensaje muy contundente", subraya. No obstante, Moedas recalca que nadie en la UE quiere perder a Reino Unido, un aliado clave en ciencia, y que se intentará mitigar el impacto del "brexit", quizás ofreciendo a Londres medidas "ad hoc".

En relación con el deseo expresado por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, exastronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA), de que el Gobierno aumente de forma tangible las futuras dotaciones para I+D+i, Moedas mantiene la clásica neutralidad de los comisarios de, por lo general, no hacer comentarios directos sobre asuntos nacionales, aunque sí expresa su satisfacción.

"Todas las propuestas que pasen por incrementar los presupuestos para Ciencia e Innovación coinciden con lo que yo pido a todos los ministros, en todos los países de la UE, porque es importante para Europa. No puedes crear empleo sin invertir más en I+D+i. Es imposible. Es que no hay otra manera", enfatiza este político, miembro del Partido Social Demócrata luso (centroderecha).

'Horizonte2020'

Uno de los programas estrella de Bruselas para, entre otros objetivos, recortar distancias con potencias tecnológicas como Estados Unidos o China, el programa Horizonte2020, con un presupuesto de 80.000 millones de euros para 2014-2020, también fue muy valorado por Moedas.

"Hemos pasado de una época en la cual, en el pasado, sólo hacíamos (en Europa) ciencia fundamental y después, con Horizonte2020, hemos puesto innovación incremental, y ahora es el momento de poner también innovación disruptiva. Ese es el camino", apunta Moedas.