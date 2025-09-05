Haier traerá a España una lavadora con tres tambores

La principal feria tecnológica europea, la IFA de Berlín, ha abierto sus puertas esta mañana en la capital alemana y Haier ha sido una de las primeras marcas en dar a conocer sus novedades. Entre ellos, esta marca china -que incluye también a la italiana Candy y la de aspiradoras Hoover- ha incluido una novedosa lavadora con tres tambores, la Candy Multi Wash, con tres tambores independientes. Ésta permite realizar hasta tres coladas distintas de forma simultánea, con sistemas de dosificación automática y esterilización.

Como se aprecia en la imagen que acompaña a esta información, dispone de una abertura principal y clásica con capacidad para 11,5 kilogramos y otros dos compartimentos superiores y mucho menores -de 1 kilogramo- que estarían recomendados para la ropa interior, para los trapos de cocina, para los bañadores, para la ropa de bebé, incluso de mascota, para aquellas prendas más delicadas que no queremos juntar con el resto de la colada...

Como nos reconoce un portavoz de la compañía durante la visita por el stand de esta firma, "lo cierto es que se lanzó sin muchas expectativas en China y alcanzó un éxito totalmente inesperado". Alentados por esa respuesta, esperan lanzarla en diferentes países europeos, entre ellos España, a principios de 2026. En cuanto al precio, no desvelado, sería algo superior a los 1000 euros. Más allá de este producto, que forma parte del catálogo de Candy, Haier apuesta por la conectividad y la inteligencia integrando para ello bajo una misma aplicación -hOn- la mayor parte de su portfolio.

Para lograr ese objetivo, las cámaras se cuelan en los hornos, en los frigoríficos y hasta en las lavadoras. Sí, en este último caso, según las prendas que vamos depositando en su interior y también de los programas que vamos eligiendo, la lavadora lo memorizará, aprenderá de nuestras costumbres y recomendará qué funciones y tiempo debemos activar. En el caso de los hornos con tecnología Bionic Vision, son capaces de cocinar hasta cuatro recetas al mismo tiempo sin mezclar sabores y a distintas temperaturas. Su cámara nos enviará fotografías y alertas al móvil sobre la evolución de los distintos platos. En el caso de la nevera, según lo que tengamos en ella, podrá enviarnos recomendaciones de platos. Esa conectividad máxima entre todos los electrodomésticos y el móvil se refleja por ejemplo en la posibilidad de que el frigorífico detecte por geolocalización que estamos en el supermercado haciendo la compra y active así un nivel mayor de frío para cuando lleguemos a colocar los alimentos y así no haya pérdida de la temperatura idónea.

Por otro lado, en un modelo de lavavajillas, Haier ha presentado una función que permite higienizar los alimentos (verduras, frutas…) pero también objetos de uso cotidiano como gafas, juguetes de los niños. Estos son solo algunos ejemplos de lo que Haier, con Candy y Hoover, ha reunido en un espacio expositivo de 3.000 metros cuadrados. Todo gira en él en torno al concepto 'Naturally Connected', que articula su visión de un hogar totalmente integrado a través de esa aplicación hOn, ya utilizada por más de 10 millones de usuarios en Europa. Con esta plataforma quieren que controlemos los electrodomésticos, gestionemos los consumos energéticos e interactuemos con servicios digitales.

Más allá de la innovación, Haier espera reforzar su posicionamiento estratégico en Europa, donde opera en más de 45 mercados y gestiona su sede regional en Vimercate, Italia. En 2024, Haier Smart Home alcanzó unos ingresos de 34.300 millones de euros a nivel global. En cuanto a su estrategia, Haier mantiene la gama premium, mientras que Candy va dirigida a soluciones asequibles y prácticas y Hoover está especializada en el cuidado del hogar y la aspiración.

Sobre Hoover, con más de un siglo de historia, a esta edición de IFA ha traído una nueva identidad de marca y, entre otros modelos, la aspiradora HF6 Turbo Sense. Ésta incorpora un sensor que adapta automáticamente la potencia de succión al tipo de suelo y alcanza hasta 100 minutos de autonomía. En cuanto a robots aspiradores, el HG8 Ultra Sense utiliza mapeo láser de 360 grados e inteligencia artificial para ajustar la limpieza a cada estancia.