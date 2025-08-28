Adiós a los alargadores: el invento que está arrasando en España y cuesta menos de 60 euros

Para tener electricidad en tu patio, terraza o jardín, lo cierto es que puedes llevar a cabo una instalación cableada, la cual requiere planificación para pasar cables protegidos a través de tubos y conductos específicos para exteriores, o bien optar por alternativas autónomas de energía solar o baterías recargables.

Ahora bien, para la instalación cableada es recomendable usar materiales específicos resistentes a la intemperie y contar con tomas de tierra y dispositivos de protección -como el grado IP adecuado- para garantizar la seguridad frente al polvo y la humedad.

En profundidad

Y no todo el mundo lo tiene en cuenta. Hasta ahora. Y es que parece que, gracias a Power Mole V2, disponer de electricidad en estos lugares citados anteriormente y muy habituales en los hogares españoles es posible. Y lo mejor: sin necesidad de realizar instalaciones eléctricas adicionales.

Al parecer, este nuevo invento desarrollado por la empresa Acqua Industries transmite energía a través del vidrio, usando un sistema de inducción magnética, eliminando la necesidad de emplear alargadores y, por supuesto, ejecutar las costosas reformas en el domicilio.

Más detalles

¿Y cómo funciona? Pues bien los expertos aseguran que tiene un transmisor y un receptor. El primero, para sorpresa de nadie, se conecta a la corriente eléctrica dentro de la casa, mientras que el segundo se sitúa en el exterior, plenamente adherido al cristal.

De esta forma, la energía fluye sin necesidad de abrir ventanas ni recurrir a enchufes tradicionales. En la actualidad, aparece disponible en la plataforma de financiación Kickstarter a un precio de 57€, lo que ha provocado que multitud de españoles se interesen en ello.

A tener en cuenta

Cabe destacar que esta nueva versión mejora a la anterior, lanzada hace 11 años, con un diseño más compacto y eficiente. Y es que el grosor del transmisor se ha reducido a 9.8 mm, mientras que el del receptor es de 12. 1 mm, lo que facilita toda su instalación.