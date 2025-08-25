Musk denuncia a OpenAI y Apple por favorecer la app de ChatGPT en la store de los iPhones

Elon Musk acusa a Apple y OpenAI en una demanda de favorecer injustamente a la compañía de inteligencia artificial en el mercado de iPhones y de obstaculizar la competencia de otros fabricantes de chatbots. X y xAI, propiedad de Musk, presentaron la demanda el lunes en un tribunal federal de Fort Worth, Texas, argumentando que la decisión de Apple de integrar OpenAI en el sistema operativo del iPhone perjudica la competencia y priva a los consumidores de opciones.

Musk asegura que Apple impide que nadie más que ChatGPT de OpenAI alcance la cima de las listas de la App Store, un codiciado foco global para los desarrolladores de apps. El caso plantea un importante enfrentamiento judicial entre la persona más rica del planeta y una de las empresas más valiosas del mundo.

Apple y OpenAI, cuyo servicio ChatGPT es la aplicación gratuita para iPhone más descargada en EEUU, colaboran en torno a la IA integrada en los últimos iPhones. Musk, de 54 años, mantiene una larga disputa con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que se remonta a desacuerdos que llevaron a su separación después de que ambos fundaran OpenAI juntos.

El acuerdo exclusivo entre Apple y OpenAI ha convertido a ChatGPT en el único chatbot generativo de IA integrado en el iPhone, según declararon los abogados de las empresas de Musk en la demanda, y ha bloqueado mercados para mantener sus monopolios e impedir la competencia de innovadores como X y xAI.

Apple se ha enfrentado a reguladores de todo el mundo en los últimos años por acusaciones de que su tienda de aplicaciones ha suprimido ilegalmente la competencia en el mercado de aplicaciones móviles para smartphones. El fabricante del iPhone también lleva cinco años enfrascado en una batalla legal con Epic Games, creador de Fortnite, por el dominio de la App Store en el mercado de software para smartphones.

La demanda surge tras una publicación de Musk en X el 11 de agosto, quien preguntó si Apple estaba "jugando a la política" al no destacar sus productos. Apple respondió en un comunicado que la App Store "está diseñada para ser justa y libre de sesgos".

Altman respondió a la publicación de Musk en X centrando la atención en cómo Musk gestiona la red X, sugiriendo que la manipula para favorecer sus intereses personales.

This is a remarkable claim given what I have heard alleged that Elon does to manipulate X to benefit himself and his own companies and harm his competitors and people he doesn't like. https://t.co/HlgzO4c2iC — Sam Altman (@sama) August 12, 2025