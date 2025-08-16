Los robots comienzan a reclutar al mejor candidato a golpe de IA

Mucho se ha hablado y escrito de cómo han cambiado los departamentos de recursos humanos gracias a la tecnología. El uso de las redes sociales para la búsqueda de candidatos va camino de quedar atrás superado por otras herramientas mucho más complejas.

La inteligencia artificial y el machine learning o aprendizaje automático mueven la propuesta de la startup española Jobs301.com. Especializada de momento en la búsqueda de perfiles relacionados con el sector tecnológico y digital, son capaces de hilar muy fino en esos procesos. No solo en el currículum en sí y en el manejo de determinadas herramientas, sino en la detección de las tan famosas habilidades blandas o soft skills que van más allá de los conocimientos adquiridos, como la empatía, la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, de adaptarse a los cambios, de encarar retos imprevistos, etc.

En Jobs301.com presumen de que son capaces con estas tecnologías de anticiparse incluso a la idoneidad de un candidato a la cultura de la empresa. Según datos de mercado, los responsables de recursos humanos estiman que en España el 32% de las posiciones demandadas en 2021 pertenecieron al sector de la tecnología. "La mayor parte de los empleos que no conocen el paro se encuentran precisamente en el sector tecnológico desde hace años con el auge de la digitalización. Además, también se trata del sector que mayores sueldos ofrece", explica Guillermo Vallejo, CEO y cofundador de Jobs301.com.

"La inteligencia artificial se podría considerar como una herramienta que viene a complementar el equipo de recursos humanos ya que aportará mucho valor a la hora de quitar el trabajo más tedioso, permitiendo que las personas dediquen su tiempo a otro tipo de tareas de mayor valor.

Se está convirtiendo en una herramienta fundamental de cara a la selección de candidatos en una organización y puede facilitar la tarea de llegar a los candidatos más idóneos gracias a la correcta programación de su algoritmo", afirma Vallejo. Añade que entrenan el algoritmo según el feedback que da el departamento de recursos humanos cuando selecciona o rechaza a un determinado candidato, pero también recopila los datos de ese perfil a la hora de ver si encaja o no en la compañía. Así, siguen de cerca cómo ha sido la adaptación al puesto en los seis primeros meses tras la contratación. Ya hay más de 80 empresas que incluyen sus ofertas en la plataforma y más de 5.000 potenciales candidatos inscritos.

El sistema de Jobs301.com se propone reducir la duración de un proceso de selección y también su coste en un 25%. "Como portal especializado en talento TI y digital, Jobs301.com ofrece un nivel de segmentación en conocimientos tecnológicos mucho más elevado que las plataformas de búsqueda de empleo generalistas, que no contemplan toda la amplitud y profundidad del sector", explica Vallejo. Ya sabemos que no es lo mismo dominar ASP que ASP.net, o java que java script. Hay que reconocer que segmentar con tanto detalle no suele ser lo común en otras páginas de empleo. La incorporación de los candidatos a la plataforma es gratuita y quienes pagan por el servicio son las empresas. También defienden la privacidad durante todo el proceso, algo importante para salvaguardar esos datos del candidato, así como velar por la igualdad y dejar cualquier tipo de sesgo a un lado. En este sentido, destaca la facilidad de estas plataformas para difundir perfiles ocultos, aquellos que sufren problemas a la hora de buscar trabajo por miedo o desesperación o por falta de interés. También habla Vallejo de los perfiles trasformados, aquellos que están especializados en campos muy concretos y que les cuesta encontrar una vacante. Y de los perfiles con dificultades, donde se incluyen las personas que sufren alguna discapacidad.

"Nos centramos directamente en datos que sean contrastables, por lo que los procesos son más neutrales y justos. Pero también contemplamos variables enfocadas a entender el tipo de cultura empresarial que desea, sus soft skills y la predisposición del candidato a las condiciones salariales, incentivos, política de movilidad y teletrabajo, conciliación, etc.-. Una vez completada toda la información, el candidato entra a formar parte de nuestra base de datos", explica Vallejo.

Por el lado de la empresa, cuando una de ellas publica una vacante, le piden que complete la misma información que los candidatos. Así se aseguran que tienen información "detalladísima" sobre qué busca exactamente y qué es lo que ofrece. A partir de ahí, lanzan la oferta contra toda la base de datos para encontrar qué candidatos son los que mejor encajan. Añade el CEO de Jobs301.com que cada compañía puede determinar qué debe buscar el algoritmo en cada proceso, es decir, que cada empresa puede adaptar el algoritmo según las necesidades que tenga.

"A partir de aquí, solo notificamos la oferta a aquellos candidatos en los que detectamos un encaje mínimo del 70% con su perfil según las diferentes variables y le comunicamos el nombre de la compañía. El candidato es libre de decidir si desea avanzar en el proceso o descartarlo. Los perfiles de los candidatos que acepten seguir adelante son enviados a la empresa también de forma anonimizada. Solo desvelamos la información completa sobre la oferta y los candidatos cuando las dos partes dan su consentimiento a hacerlo. En este sentido, Jobs301.com es un win-win para ambas partes. Agilizamos parte del proceso para el candidato, que sabe a lo que se atiene y se asegura de que la oferta es apropiada. Para la empresa, verificamos que no hay desajustes entre lo que solicita y lo que el candidato puede ofrecer", defiende el creador de Jobs301.

Asimismo, Vallejo propone "complementar la formación teórica que se imparte en las universidades con un desarrollo más práctico que permita aplicar los conocimientos, así como desarrollar las habilidades duras y blandas que son tan necesarias de cara a los empleos en los que trabajen el día de mañana muchos estudiantes".

La ciberseguridad, entre los perfiles más demandados

La plataforma Jobs301.com, especializada en el sector tecnológico, considera que los perfiles más buscados están los relacionados con la ciberseguridad, por delante de los ingenieros de DevOps con conocimientos de cloud, los arquitectos de sistemas de cloud y especialistas en Big Data, Data Science o Business Intelligence. En cuanto a desarrolladores, detectan alta demanda en desarrolladores de apps, en IA y machine learning. "Otros perfiles que siempre están a la orden del día son consultores de SAP o Salesforce, debido a la necesidad cada vez mayor de gestionar datos.