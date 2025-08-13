La sorprendente factura de un propietario tras instalar paneles solares: "Comprueba si realmente te sale rentable"

Por el resto de Europa nos conocen como "el país del Sol", y es que otra cosa no, pero en España sobre todo en las zonas de meseta para abajo, hay sin duda muchos más días soleados que nublados.

Por eso la energía solar, y el sistema para captar esta energía (las placas o paneles solares) se ha convertido en una opción muy popular en nuestro país.

Esto no es solo cuestión de que después de la inversión inicial de instalación dejes de pagar por la luz, sino que con el paso del tiempo incluso puedes generar beneficios si tu consumo es menor que tu producción.

En España, la ley sobre el autoconsumo de energía eléctrica, como la que generas con paneles solares, está regulada principalmente por la Ley 24/2013 y el Real Decreto 244/2019. Estas leyes definen cómo puedes consumir tu propia energía, y diferencian entre:

Autoconsumo sin excedentes: en este caso, no puedes enviar energía a la red eléctrica. Solo consumes lo que produces. Autoconsumo con excedentes: aquí, sí puedes enviar la energía que te sobra a la red eléctrica.

Como autoconsumidor, tienes derecho a consumir la energía que generas y a vender los excedentes a la red. Además, la energía que consumes de origen renovable no tiene cargos ni peajes. Sin embargo, también tienes la obligación de contribuir a los costes del sistema eléctrico, como cualquier otro consumidor, y de cumplir con las normas de seguridad.

Pero esto no es así en todos lados y como ha denunciado un usuario estadounidense en Reddit, él instaló paneles solares en su casa, y cuando recibió la primera "factura", que no era factura porque no debía nada a la compañía energética, se enfadó mucho con lo que le habían hecho.

El propietario mostró que obtuvieron un crédito en su factura por el excedente de energía solar vendido a su proveedor de electricidad, Eversource. El documento indicaba que el "total de cargos actuales" de Eversource ascendió a -193,67 dólares, es decir, el usuario le debía casi -200 dólares a la compañía, lo que en otras palabras sería que la empresa le debe a él tal cantidad.

"Acabo de recibir mi primera factura de Eversource después de instalar mi medidor de producción solar el mes pasado", dijo el autor del hilo. "¿Quieres darles donde más le duele? Golpea su bolsillo. Comprueba si la energía solar es una buena opción para ti".

El propietario mostró su enfado porque a pesar de que podría rentabilizar la energía que producía tan solo recibía créditos de la empresa, y como señalaban otros comentarios, la energética sí que tenía la capacidad de revender esta energía a otras personas por "un precio premium".