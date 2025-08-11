El FBI clausura la web de una fraudulenta agencia de viajes promocionada por Vito Quiles y otros "influencers"

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos ha clausurado la página web de la agencia de viajes utopiaviajes.com, la cual ha sido anunciada y promocionada por el agitador Vito Quiles y otros influencers como Hamza Zaidi, Sara García y Berto Pérez, después de varias denuncias por fraude.

"Este dominio ha sido incautado por la Oficina Federal de Investigación de conformidad con una orden de incautación emitida de conformidad con el artículo 2323 del título 18 del Código de los Estados Unidos 2323 emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia como parte de una operación de aplicación de la ley llevada a cabo por el FBI y el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de Países Bajos". Es lo que se lee al intentar entrar en la web.

Al parecer, el pasado viernes, Facua-Consumidores en Acción anunció una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática después de que varios afectados se pusiesen en contacto con la asociación para advertir de se habían quedado con su dinero sin prestarles el servicio ofertado y que habían dejado de contestar a sus mensajes.

En dicha web se ofertaban diez destinos en España, 22 internacionales y cuatro cruceros con el reclamo de que tenían "precios increíbles", que oscilaban entre los 299 y los 1.000 euros por persona. Si bien aparecían supuestos testimonios de hasta 12 usuarios distintos se ha descubierto que las fotos estaban sacadas de internet.

Estos son "nuestros influencers" según la web de la empresa, como se puede comprobar con millones de seguidores y en sus vídeos no aparece explícitamente que es una publicidad, sino más bien que la han encontrado por casualidad. pic.twitter.com/ufDjvPfOC2 — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) August 8, 2025

Según Facua, estos "testimonios" estaban fechados en 2024, sin embargo, tanto la página web como la cuenta de Instagram de Utopía Viajes había sido creada en mayo de 2025, donde también todas las fotos de las experiencias y ofertas fueron publicadas el mismo día.

Además de todo ello, se ha descubierto que la sociedad detrás de esta agencia de viajes está dada de alta en el registro mercantil de Inglaterra y Gales (Companies House), a pesar de que el número de teléfono es de un prefijo español.

Usuarios en redes han investigado el caso, y han rastreado a un español como único titular de la sociedad. También señalan que el dominio de esta agencia no es nuevo, sino que pertenecía a una empresa Argentina, pero que quedó libre hace unos años.

Desde Facua han señalado que si la Fiscalía emprende una investigación podrá averiguar quién es el titular de la cuenta bancaria donde los afectados realizaron los pagos y los dos números de teléfono utilizados por el negocio para captar y hablar con los clientes.