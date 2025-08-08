Capacity compra la catalana Verbio Technologies tras cerrar financiación por 79 millones

Capacity adquiere Verbio Technologies y Call Criteria tras asegurarse financiación por valor de 92 millones de dólares (79 millones de euros al cambio actual). La startup catalana tiene su sede central en Barcelona y, además, cuenta con oficinas en Palo Alto, Madrid, São Paulo y Ciudad de México.

Durante 20 años, Verbio se ha especializado en las automatizaciones con inteligencia artificial (IA) para solucionar, lo que es en su opinión, es uno de los mayores problemas que tienen las grandes corporaciones en todo el mundo: se invierte demasiado tiempo, presupuesto y talento cualificado en tareas de bajo valor añadido. La firma asegura cambiar la forma en la que comunican las personas con las máquinas mediante IA conversacional y cognitiva simplificando las conexiones para que sean más participativas y basadas en el contexto.

Por su parte, con estas compras, Capacity amplía sus capacidades en IA y en procesos de automatización de control de calidad y análisis de voz. Las nuevas inversiones en incluyen 50 millones de dólares (43 millones de euros) de Chicago Atlantic y una ronda de financiación Serie D cerrada por 42,6 millones de dólares La compañía anunció previamente una recaudación inicial de 26 millones de dólares (22,3 millones de euros) en su ronda Serie D, que superó la oferta. Capacity utilizará los fondos de la Serie D para continuar su crecimiento e innovación de productos, ha informado en un comunicado.

Call Criteria y Verbio Technologies son la décima y undécima adquisición de Capacity en los últimos años. El talento de ambas compañías se unirá al equipo de Capacity, que cuenta con casi 250 empleados en todo el mundo. El valor de las operaciones no ha trascendido.

"El soporte es más importante que nunca para las marcas de todos los sectores, pero las soluciones puntuales no pueden resolver eficazmente problemas complejos. La nueva financiación nos permite reunir las mejores tecnologías de nuestro sector para construir una plataforma completa de automatización del soporte basada en IA que ayuda a los centros de contacto a operar en todos los canales utilizando el conocimiento compartido", ha afirmado David Karandish, consejero delegado de Capacity.

Capacity cuenta actualmente con unos ingresos anuales recurrentes de 60 millones de dólares (51,5 millones de euros) y ha recaudado 155 millones de dólares (133 millones de euros) entre capital y deuda en múltiples rondas de financiación y otras inversiones.

