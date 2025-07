Un giro inesperado: científicos españoles proponen una nueva y polémica teoría sobre el origen del universo

De dónde venimos y hacia dónde vamos, estas son algunas de las preguntas más repetidas entre los seres humanos, y es que a pesar de todos los avances tecnológicos y los constantes descubrimientos científicos, lo cierto es que con aspectos como el origen de nuestro planeta Tierra, todavía no se han logrado responder a todas las preguntas.

Durante muchos años, la explicación dominante en cosmología ha sido el modelo inflacionario, que propone que el Universo experimentó una expansión extremadamente rápida en una pequeña fracción de segundo, también conocido como el "Big Bang".

Si bien esta teoría ha ayudado a explicar numerosos aspectos de porque el mundo es como es, lo cierto es que esta idea solamente son posibles basándose en supuestos especulativos o no probados. Esto no quiere decir que esta teoría sea falsa, sino más bien que todavía no se ha logrado demostrar su veracidad al 100%, algo que ocurre en la mayoría de ciencias.

Pero eso deja un espacio para nuevas hipótesis como la de un grupo de investigadores de ICREA en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB), y en colaboración con la Universidad de Padua (Italia), liderados por Raúl Jiménez, quienes han propuesto una nueva y revolucionaria teoría sobre el origen del Universo.

Su estudio, publicado en Physical Review Research, supone un importante cambio en la forma en que los científicos entienden los primeros momentos posteriores al Big Bang, y como decíamos, destaca porque evita basarse en supuestos especulativos o no probados.

Su teoría apunta que el Universo comienza con un estado cósmico llamado espacio de De Sitter, que concuerda con las observaciones reales de la energía oscura. Estos sugieren que las fluctuaciones cuánticas naturales en el espacio-tiempo y las ondas gravitacionales, bastaron para sembrar las pequeñas diferencias de densidad que acabaron dando lugar a galaxias, estrellas y planetas.

Estas ondulaciones evolucionan de forma no lineal, interactuando y generando complejidad a lo largo del tiempo, lo que permite realizar predicciones verificables con datos reales. "Durante décadas, hemos intentado comprender los primeros momentos del Universo utilizando modelos basados en elementos que nunca hemos observado", afirma Raúl Jiménez.

"Lo que hace rompedor de esta propuesta es su sencillez y verificabilidad. No estamos añadiendo elementos especulativos, sino demostrando que la gravedad y la mecánica cuántica pueden ser suficientes para explicar cómo surgió la estructura del cosmos."

Estos nuevos resultados sugieren que quizá no necesitemos elementos especulativos para explicar el cosmos, sino sólo un profundo conocimiento de la gravedad y la física cuántica. Si el modelo se confirma, podría marcar un nuevo capítulo en la forma de pensar sobre el nacimiento del Universo.