Samsung lanza su plegable 'Galaxy Z Fold 7' para reinar en IA

Samsung ha presentado este miércoles su nueva gama de dispositivos plegables entre los que sobresale el modelo premium 'Galaxy Z Fold 7', posiblemente el smartphone con mayores prestaciones de Inteligencia Artificial (IA) del mercado. La apuesta del fabricante surcoreano coincide en un momento de acelerada madurez de la tecnología cognitiva, una vez que esta innovación global deja de ser una revolución para convertirse casi en una commodity en el segmento de mayor valor. Los precios oscilan entre los 2.109 euros el modelo con almacenamiento de 512 GB y 12 GB de RAM y los 2.379 euros, tanto del de 512 GB y 12 GB, con el del modelo promocionado de 1 TB y 16 GB.

Al igual que ocurre con las pantallas, baterías, microprocesador, el diseño y las ópticas, el mercado demanda mejoras constantes en el ámbito de la IA. No queda otra ante una demanda que ya no se conforma con los avances conocidos. Hacen falta nuevas sorpresas para renovar unos equipos en los que la IA ofrece "experiencias instintivas, adaptables y eficientes sin esfuerzo", según Samsung, en referencia a la habilidad de One UI 8. Esta nueva capa de software reconoce el contexto en el que se enmarca la pregunta o la acción para ofrecer una respuesta natural, capaz de aprovechar las posibilidades de la doble pantalla con las mayores prestaciones en creatividad y productividad. El mensaje que la máquina transmite a los usuarios está relacionado con la intuición, una vez que el smartphone parece adivinar las necesidades e inquietudes de los usuarios. "Diseñado como un verdadero agente multimodal, One UI 816 combina a la multitarea en pantalla grande con herramientas inteligentes que entienden lo que los usuarios escriben, dicen e incluso ven".

Desde Samsung explican que las mejoras propias de la tecnología Gemini Live ayudan a entender "lo que los usuarios ven, dicen y hacen, haciendo posible interactuar por voz y texto con preguntas contextuales sin problemas y obtener respuestas sin tener que alternar entre aplicaciones". Además, la posibilidad de compartir la pantalla o la cámara agiliza el proceso de formular una pregunta y obtener información de forma instantánea.

A lo anterior se suma una cámara impulsada por IA, para así transformar el Fold 7 en un asistente personal inteligente y seguro. De hecho, la doble pantalla posibilita comparar, de un vistazo, el texto o contenido original del usuario con el propuesto por la IA. Solo falta arrastrar y soltar de un interfaz a otro para obrar la magia y agilizar tareas que antes acarreaba cierta aparatosidad.

En el apartado de seguridad, el nuevo Fold ofrece protecciones de IA en los dispositivos, preparadas en tiempo real para detectar amenazas entre móviles e incorporar un cifrado resistente incluso a los ataques cuánticos que no tardarán en llegar. También la privacidad sale ganando con el One UI con la ayuda de la plataforma Knox (KEEP21), que crea entornos de almacenamiento protegidos y específicos para cada aplicación dentro del área de almacenamiento seguro del dispositivo, "lo que garantiza que cada aplicación solo pueda acceder a su propia información confidencial y nada más".

Sobre el diseño, el Fold 7 pesa 215 gramos, más ligero que el Galaxy S25 Ultra de una sola pantalla. En las del nuevo plegable destaca panel pantalla Dynamic AMOLED 2x de 8 pulgadas, la más amplia de la familia Galaxy, con una nueva relación de aspecto 21:9 y con la tecnología Vision Booster, con hasta 2,600 nits de brillo máximo. Fuentes de la empresa indican que "la pantalla principal se ha reestructurado para ser más fina y ligera, pero más resistente. Esto se logró mediante la implementación de la capa de placa de titanio. Además, se ha aumentado el grosor del cristal ultrafino (UTG) hasta un 50%, haciendo la pantalla más resistente".

Por su parte, el procesador Snapdragon 8 Elite for Galaxy también participa en la 'fiesta' de la IA al agilizar las tareas de traducción de idiomas en tiempo real y Edición Generativa, gracias a un aumento del rendimiento del 41% en NPU, 38% en CPU y 26% en GPU10 en comparación con la generación anterior.

Respecto a la óptica, el Galaxy Z Fold 7 incorpora su mejor oferta en un dispositivo plegable para captar el mayor número de detalles, apreciable en colores vibrantes y texturas, enriquecido con imágenes mejoradas con IA. En concreto, los algoritmos ayudan a optimizar, de forma automatizada, la iluminación y el realismo, "para que las fotos y los vídeos sean nítidos y vívidos, incluso en entornos con poca luz, como cenas importantes o escenas nocturnas".

El hardware del smartphone incluye la primera cámara gran angular de 200MP de la serie de móviles plegables Galaxy Z, capaz de capturar cuatro veces más detalles, además de producir imágenes un 44% más brillantes. A la anterior se suma la cámara gran angular de 10MP y 100 grados de la pantalla principal, para ampliar el encuadre, idóneo para selfies numerosos. Asimismo, la herramienta Night Video detecta el movimiento al separar los sujetos en acción de los fondos estáticos para reducir el ruido.