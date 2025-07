Este ordenador te corrige si estás en una mala postura

https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13378027/05/25/lenovo-ingresa-un-21-mas-en-su-ano-fiscal-hasta-los-61230-millones-de-euros.htmlLa Inteligencia Artificial (IA) avanza y las marcas de consumo investigan cómo ofrecer al usuario final aplicaciones que puedan resultarle útiles en su día a día. Una de las más curiosas la hemos encontrado en la nueva versión del portátil Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition. Entre los modos inteligentes de este equipo, se ha incluido uno que nos alerta si estamos mal sentados, si tenemos una mala postura, para indicarnos cómo mejorar la ergonomía. Lo han llamado Wellness, pero otras funciones inteligentes también mejoran y nos ofrecen consejos sobre eficiencia energética, sobre ciberseguridad, sobre reducción de ruido, sobre herramientas de colaboración… Este Yoga Slim 7 Aura Edition con pantalla OLED de resolución 2,8K de 14 pulgadas, procesadores Intel Core Ultra (Series 2), unidad de procesamiento neuronal (NPU) que alcanza más de 45 TOPS, 32 GB de RAM y 1 TB para almacenamiento, es uno de los nuevos productos estrella de Lenovo. Estará disponible en el mercado español este verano por 1.399 euros.

Lenovo ha aprovechado la inauguración del Concert Music Festival (CMF), que se celebra en Chiclana de la Fronteras (Cádiz), del que es patrocinador principal desde hace 8 años, para presentar la renovación de sus principales equipos en portátiles y tabletas. Por este certamen pasarán hasta el próximo 18 de agosto Lionel Richie, Tom Jones, Raphael, Miguel Bosé, Plácido Domingo, Residente o Pecos, entre otras voces. Explica a eleconomista.es Patricia Núñez, responsable en Lenovo Iberia de Pc y smart devices, que "la renovación de estas familias de dispositivos tiene lugar para incorporar los últimos procesadores de Intel y AMD, también para desplegar todas esas nuevas herramientas y funcionalidades de IA que buscan facilitar nuestro trabajo diario". Esta portavoz recuerda también la posición de liderazgo de Lenovo en PC de consumo, mantenida en los últimos 25 trimestres.

Con energía solar

En el stand permanente de Lenovo en el CMF hemos encontrado propuestas en proceso de investigación como el primer portátil que se carga con energía solar, el Yoga Solar PC Concept. También el Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, el primer ordenador Micro LED transparente, que busca "fusionar lo real con lo virtual", en palabras de Patricia Núñez. En este último equipo, mientras trabajamos o proyectamos una película podemos ver lo que sucede en el otro lado. Pero otros equipos que se presentaron en su día como conceptos o prototipos ya se pueden encontrar en las tiendas, como el ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, cuya pantalla crece de las 14 a las 16,7 pulgadas con solo pulsar un botón.

De entre la veintena larga de dispositivos renovados en el catálogo de Lenovo, queremos fijarnos también en el Yoga Slim 9i. Disponible ya desde 2.099 euros, presume de incorporar IA "para transformar las experiencias de creatividad, productividad y entretenimiento". Una de las características que más nos ha gustado de este equipo es cómo aprovecha su pantalla de 14 pulgadas 4K PureSight Pro OLED al máximo al ocultar su cámara bajo el panel, de manera que solo aparecerá por la zona superior cuando la necesitemos para videoconferencia… A ese sistema PC Copilot+ con Windows 11 hay que sumar el procesador Intel Core Ultra 7, con una NPU de 48 TOPS. Tampoco anda mal de autonomía, pues su sistema de carga y batería de 75WHr permitirá a este Yoga Slim 9i trabajar o divertirnos durante 17 horas sin buscar enchufe.

Para el juego

La renovación también ha llegado a la división de gaming de Lenovo. Nekane Uriarte, responsable de España de portátiles y sobremesas de consumo, explicó cómo la tendencia actual en esta familia de dispositivos orientados a jugar pasa por ofrecer diseños menos estridentes de manera que puedan pasar también por equipos de trabajo. "Hemos detectado que hay muchos jugadores que quieren aprovechar el poder de estos equipos, que suelen venir con las especificaciones más exigentes en procesadores, RAM y gráficas, para poder trabajar o estudiar con ellos, que quieren que se parezca más a un Yoga", explica Uriarte.

Entre todos los equipos presentados para gaming, el Legión 9i se encuentra en lo más alto en cuanto a prestaciones. Para hacernos una ligera idea del nivel de potencia que pueden alcanzar este dispositivo, admite configuraciones de RAM de entre 64 y 192GB, "algo que los acerca a las capacidades de las workstations de Lenovo", indica Uriarte como ejemplo. Este Legion 9i estará disponible en una horquilla que va desde los 4.899 euros para la versión de 64GB y los 5.999 euros para la edición de 192GB. Con ellos no nos perderemos nada de lo que ocurra gracias a sus 240HZ para mejorar la tasa de refresco, y a su panel IPS con resolución 4K. Esa pantalla PureSight de 18 pulgadas ofrece una resolución de hasta 4K en 2D y, de forma opcional, 2K en 3D. Así, vuelve el 3D enfocado esta vez a diseñadores que trabajan con modelado tridimensional, permitiéndoles ver su trabajo gracias a una combinación de seguimiento ocular y lentes lenticulares, por lo que no son necesarias las gafas especiales. Otro detalle singular de este Legion 9i es su acabado en carbono, "que obliga a hacerlos uno a uno, casi de modo artesanal", explica Uriarte.

En la familia Legion de gaming también encontramos otros equipos de entrada desde los 899 euros, portátiles que están volcados en ofrecer las mejores gráficas y en formatos que van de las 15 a las 18 pulgadas. Sin abandonar la diversión, Lenovo ha presentado una nueva versión de su consola portátil Legion Go, la S. Destaca por su pantalla táctil PureSight WUXGA 16:10 de 8 pulgadas y 120Hz para hacerla aún más viajera con solo 730 gramos de peso. En su interior encontramos el procesador AMD Ryzen Z2 Go exclusivo para Lenovo Legion Go o el AMD Ryzen Z1 Extreme, acompañado de hasta 32 GB de RAM LPDDR5X a 7500Mhz.

Lenovo también ha presentado sus nuevas tabletas Idea Tab Pro con pantalla de 12,7 pulgadas 3K a 144Hz, con una versión opcional antirreflectante, y cuatro altavoces JBL sintonizados con Dolby Atmos (429 euros). Y la Yoga Tab Plus, esta última con pen y teclado incluido, pantalla PureSight Pro 3K de 12,7 pulgadas, con una tasa de refresco de 144 Hz y hasta 900 nits de brillo. Para el audio se ha optado en este caso por cuatro woofers y dos tweeters de Harman Kardon (desde 799 euros).

Smart Connect

Más allá de todos los dispositivos o más bien como algo común a todos ellos, Lenovo sigue apostando por el sistema Smart Connect. Este permite trabajar en documentos, imágenes o archivos de forma compartida vinculando portátiles, tablets o teléfonos móviles de Motorola en una misma sesión y perfil. "Smart Connect unifica los ecosistemas digitales para crear una experiencia multidispositivo óptima. Con ella se pretende eliminar las interrupciones al pasar de un dispositivo compatible a otro. De esta forma, los usuarios pueden cambiar de tarea sin esfuerzo y mantener un flujo de trabajo continuo, sin necesidad de preocuparse por utilizar dispositivos del mismo sistema operativo para disfrutar de una integración sencilla", explica Patricia Núñez.