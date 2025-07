Usar emojis en tus mensajes puede mejorar tu relaciones sentimentales: así influye en la conexión emocional según un estudio reciente

Desde que la tecnología forma parte de nuestro día a día, los emoticonos se han convertido en una forma más de comunicarse. Ya sea por mensajes de texto, por redes sociales o incluso en juegos online, los emojis se han colado en nuestras conversaciones diarias. Y ojo, porque pueden ser algo más que un simple detalle o adorno sin importancia.

Según un estudio de la Universidad de Texas publicado en la revista PLOS One, el uso de emojis en las conversaciones de texto influye en la forma en la que nos perciben emocionalmente. Por surrealista que suene, los resultados indican que mandar mensajes con caritas o corazones contribuye a fortalecer las relaciones sentimentales.

En profundidad

Eun Huh, autor del estudio, investigó la influencia de los emojis en la comunicación de 260 adultos de entre 23 y 67 años. A todos ellos, se les hizo leer varios intercambios de texto en los que la única diferencia era la presencia o la ausencia de emoticonos. Después, se pidió a los participantes que imaginasen a ellos mismos como los remitentes de cada mensaje y que se fijaran en las respuestas de sus parejas para evaluar la comunicación en la relación.

Los voluntarios consideraron que las personas que utilizaban emojis eran más atentas y estaban más comprometidos emocionalmente con la relación, incluso si la única diferencia entre dos mensajes es si había o no emoticonos. En otras palabras, concluyeron que incluir emojis en las conversaciones provocan la sensación de estar emocionalmente más presente.

Además, los resultados indican que no hubo diferencias significativas entre enviar emoticonos faciales y no faciales, por lo que lo que realmente importa es incluir emojis en las conversaciones. "El estudio reveló que los emojis pueden aumentar la satisfacción en las relaciones al señalar atención emocional. Curiosamente, no es el tipo de emoji sino simplemente su presencia lo que hace que las personas se sientan más cerca de su pareja", concluye Eun Huh.