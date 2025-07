La IA resolvió en segundos lo que ningún médico pudo en cinco años: el extraño dolor desapareció

Está claro que la Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse, y aunque todavía hay a muchas personas que sus tentáculos no le han llegado todavía, es decir, hay muchas personas que todavía ni han usado una sola vez la IA ni siquiera para la tarea más simple o para ver qué se puede hacer con ella.

Pero es solo cuestión de tiempo que esto cambie, ya que la adopción de dicha tecnología en cada vez más aspectos de nuestra vida es solo cuestión de tiempo, ya que aunque todavía esté lejos de ser perfecta, ya ha demostrado que puede suponer una herramienta que nos facilita la vida.

E incluso hay casos en los que la IA nos la soluciona, como es el ejemplo de un usuario que salió a contar su historia, de cómo ChatGPT logró resolver un problema de salud que llevaba teniendo más de cinco años y que ningún médico había logrado curar.

Según relata el paciente, durante más de cinco años padeció un dolor mandibular acompañado un crujido constante cada vez que movía la boca. A pesar de realizar visitas semanales a distintos especialistas, hacerse resonancias magnéticas y buscar todo tipo de soluciones, nadie lograba dar con el problema y mucho menos la solución.

Sin embargo, en un intento desesperado de encontrar el fondo del asunto, este hombre acudió a la popular IA de OpenAI, ChatGPT, la cual no tiene ningún tipo de formación en medicina, más allá de todos los documentos y publicaciones con los que ha sido entrenado o puede acceder a través de Internet.

Los expertos siempre señalan que para temas médicos no es recomendable acudir a ninguna IA, y mucho menos seguir sus consejos, no obstante, en esta ocasión el chatbot fue el salvador del calvario que vivía esta persona. Esto es porque tras contarle sus síntomas, la IA planteó que podría tratarse ser que el disco mandibular podía estar ligeramente desalineado, pero aún en movimiento.

Y ya no solo le dio un diagnóstico, sino que le planteó una serie de ejercicios de mandíbula para recolocar el músculo afectado. Como decíamos, esta práctica no es nada recomendable, y siempre hay que consultar antes con un especialista para temas de salud y médicos, pero para sorpresa de todos, al probar con estos ejercicios, al poco tiempo el dolor desapareció y los sonidos también.

Esta historia no ha dejado indiferente a nadie, ya que las redes han estallado con comentarios de todo tipo. Desde profesionales alertando de los potenciales peligros de fiarse completamente de la IA, ya que en este caso acertó, pero no siempre lo va a hacer, hasta otros que celebran la llegada y el avance de la tecnología capaz de llegar a donde hay ocasiones en el que las personas no pueden.