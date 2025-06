La advertencia urgente del FBI: todos los usuarios de smartphones deben borrar estos mensajes

Nuestros smartphones se han convertido en dispositivos repletos de información personal y bancaria, lo que los ha convertido en el principal objetivo de todos los ciberataques. Si bien es cierto que los fabricantes han incidido mucho en mejorar y fortalecer la seguridad de los móviles, todavía hay aspectos que presentan vulnerabilidades.

Aunque lo cierto es que en muchas ocasiones los engaños están diseñados para que sean los propios usuarios los que detonan la estafa al pinchar en enlaces sospechosos o introducir sus datos en webs que no son del todo fiables a pesar de que lo parezcan.

Y es que de lo que parte como un aparente inofensivo mensaje de SMS, se esconden cientos de engaños, que te pueden vaciar la cuenta bancaria, sin que te des cuenta. Ahora, el FBI está alertando a todos los usuarios de tanto iPhone como Android de estar atentos y en el caso de recibir mensajes de la DMV (Departamento de vehículos motorizados), lo que equivale a la DGT (Dirección General de Tráfico) aquí en España.

Una amenaza que pronto será global

Al parecer existe una campaña impulsada por un grupo cibercriminal asentado en China que envían miles de SMS aleatoriamente informando de multas de tráfico o de aparcamiento suplantando la identidad de esta institución, aunque los expertos señalan que es una amenaza global adaptada a los organismos de cada país y que también se hace pasar por entidades bancarias.

Los expertos señalan que a pesar de que nuestros smartphones tienen sistemas de detección de spam y estafas de este tipo, han observado que esta campaña maliciosa es capaz de saltarse estos controles y llegar a los usuarios.

Por ello desde el FBI recomiendan encarecidamente eliminar estos mensajes siempre que no lleguen, y por supuesto nunca interactuar con ellos. Si bien es cierto que si no sigues el enlace no va a pasar nada, es mejor eliminarlo para eliminar cualquier riesgo.

Los investigadores señalaron que tan solo en la primera semana de junio, el volumen de estos mensajes aumentó casi un 800% y no ha disminuido desde entonces.

"Los estafadores siempre se aprovechan del miedo de la gente. Siempre son oportunistas". Y ese oportunismo les sale rentable. "Intentan aumentar esa sensación de urgencia para que no pienses en lo que estás haciendo y luego simplemente te roban el dinero".