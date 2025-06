Tira un Tesla por un barranco y no ocurre lo que todo el mundo estaba esperando

Nadie duda de que entre los coches que hay en el mercado, y sobre todo dentro de la rama de los eléctricos, los de Tesla son toda una referencia y que si no fuera por su alto precio, muchos más conductores se comprarían uno. Sin embargo, existe una creencia que echa a muchos usuarios para atrás de que los coches eléctricos son mucho más inflamables y que no se pueden apagar con facilidad, lo que supone un riesgo para su seguridad y la de todos los que estén cerca.

Y es que se ha generado una narrativa hacia los coches eléctricos de que debido a que tienen batería de litio son más propensos a incendiarse y que estas no se pueden apagar con facilidad, lo que supone un peligro mayo porque el incendio podría extenderse.

Pero según informaciones recogidas por la OCU, lo primero que hay que saber es que el riesgo de incendio en un coche eléctrico es menos probable que en otros vehículos. Un coche de combustión, ya sea diésel o gasolina, combustibles altamente inflamables, "tiene un riesgo 10 veces mayor de empezar a arder que un coche eléctrico".

Lo que sí es cierto es que, a pesar de que es menor probable un incendio de un vehículo eléctrico que de cualquier otro, apagar las llamas de los primeros es mucho más complicado que si se trata de un gasolina o diésel. Aun así para que esta se incendie tiene que haber un accidente que provoca un daño en las baterías o, en un caso más extraño, a un defecto en ellas.

La prueba que desmiente el mito

Y hay casos que ni por esas, ya que un youtuber estadounidense a puesto a prueba a los Tesla, y aunque su vídeo realmente no tiene intención de demostrar que no se incendian fácilmente, sino más bien generar visitas por lo extravagante que hace, sin duda es una gran publicidad para Tesla para demostrar que sus coches no se incendian fácilmente.

A Model 3 got launched off a cliff and the battery pack stiiiill didn't burst into flames. pic.twitter.com/GSRsmVhJ24 — Greggertruck (@greggertruck) June 3, 2025

Esto es porque Danny Duncan (@dannyduncan69) tuvo la "ocurrente" idea de lanzar su Tesla Model 3 desde un barranco, si bien su intención era la de "deshacerse del coche" después de varios años de uso, el resultado del lanzamiento ha generado muchos comentarios en redes sociales comentando cómo este coche no llegó a incendiarse.

El vídeo no tiene mucho más, tira el coche por un precipicio y este revienta contra el suelo, pero sorprendentemente no se incendia ni nada por el estilo. Quizás hayamos visto demasiadas películas de Hollywood de Tom Cruise donde hay grandes explosiones, sin embargo, la realidad es que el coche no se incendia.

Posiblemente sin quererlo, este youtuber le ha hecho una de las mejores publicidades gratuitas a Tesla de los últimos años, y demuestra a aquellas personas que eran escépticas a comprarse un eléctrico por esta razón, que no tienen motivo por el que preocuparse.