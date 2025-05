Dácil Castelo, CEO de LedaMC: "Con la Inteligencia Artificial, el rol de los analistas de datos cambiará"

Con más de 20 años en el sector, LedaMC sigue consolidando su posición como referente en la optimización de la gestión de TI y la productividad en el desarrollo de software. En esta entrevista, su CEO, Dácil Castelo, nos habla del papel estratégico de la tecnología en el negocio, la importancia de la calidad en el desarrollo de software y cómo la IA está redefiniendo la manera en que las organizaciones gestionan la información.

LedaMC ha cerrado 2024 con un crecimiento del 6,5% en facturación. ¿A qué factores atribuyes este crecimiento sostenido en los últimos años?

Este crecimiento es el resultado de un enfoque muy claro: aportar valor real a nuestros clientes a través de la eficiencia en TI y la mejora de la productividad en el desarrollo de software. En LedaMC no solo acompañamos a las empresas en la gestión de TI, sino que les ayudamos a optimizar costes y mejorar la calidad de sus proyectos.

Además, seguimos reforzando nuestra apuesta por la formación y el desarrollo del equipo, porque solo con profesionales altamente cualificados podemos continuar ofreciendo soluciones innovadoras y diferenciales. Al mismo tiempo, estamos potenciado la innovación en nuestra aplicación Quanter, que evolucionamos de forma continua para ayudar a nuestros clientes a gestionar mejor sus proyectos.

En un mercado tan competitivo, ¿Qué papel juega la eficiencia en TI para el éxito de una empresa?

Para nosotros tiene un papel clave, sin ninguna duda. No es solo una cuestión de control de costes, sino un factor estratégico. Las empresas que gestionan bien su tecnología pueden innovar más rápido y responder mejor a las necesidades del mercado, tomando decisiones basadas en datos objetivos.

En LedaMC trabajamos con un objetivo muy claro: ayudar a las organizaciones a optimizar sus procesos de desarrollo de software, gestionar mejor a sus proveedores y garantizar que cada euro invertido en TI se traduzca en valor real para el negocio. Y en muchas ocasiones, mejorar la eficiencia en TI significa cambiar la forma en que medimos el trabajo y los resultados, utilizando métricas que nos permitan comparar el rendimiento y decidir con una base sólida.

Cada vez más empresas buscan alinearse con estándares internacionales para garantizar calidad y comparabilidad en sus proyectos. La reciente publicación de SNAP como estándar ISO/IEC, ¿Qué impacto crees que tendrá en la medición de software y en la industria en general?

La estandarización de SNAP como ISO/IEC supone un gran avance para la industria del software. Hasta ahora, muchas empresas tenían dificultades para medir el impacto de los requisitos no funcionales en sus proyectos, lo que hacía que la planificación y la estimación de costes fueran menos precisas.

Ahora, con SNAP como estándar reconocido, podemos medir tanto los requisitos funcionales como los no funcionales de manera objetiva. Y esto es crucial, porque medir bien no es solo cuestión de control, sino de competitividad: las empresas podrán justificar mejor sus inversiones, optimizar recursos y compararse con referencias globales, incluyendo las utilizadas por la propia Unión Europea en sus grandes licitaciones.

Para esa toma de decisiones que comentas, los datos son fundamentales. Ahora la IA está facilitando la interacción con grandes volúmenes de datos mediante lenguaje natural. ¿Qué impacto crees que tendrá esto en la gestión y análisis de la información dentro de las organizaciones?

El impacto es enorme. Antes, el trabajo de extraer la información útil de grandes bases de datos requería mucho tiempo y dashboards complicados que preparaban analistas especializados. Ahora, con la IA interpretando lenguaje natural, cualquiera puede preguntar "¿Cómo han evolucionado las ventas en X mercado el último trimestre?", y recibir un análisis detallado sin necesidad de ser analista de datos.

Esto no quiere decir que no necesitemos analistas de datos, solo que su rol cambiará. Antes, pasaban mucho tiempo limpiando datos y preparando informes. Con la IA haciendo ese trabajo, los analistas podrán centrarse en interpretar tendencias y proponer estrategias. Porque lo importante no es solo acceder a los datos, sino saber qué hacer con ellos.

El potencial es enorme y las organizaciones que lo aprovechen de forma correcta, actuando frente a los riesgos de confianza en los datos y privacidad, tomarán mejores decisiones y serán más ágiles. La clave, como siempre, es entender que la tecnología es una herramienta y los resultados dependen de cómo la usemos.

En LedaMC también estáis apostando por la Inteligencia Artificial, que habéis incorporado en Quanter para estimaciones inteligentes y mejora de requisitos. Desde tu perspectiva como CEO, ¿cómo encaja esta innovación en la estrategia de LedaMC y en su visión de futuro?

Quanter es un claro ejemplo de cómo en LedaMC combinamos tecnología, datos y metodología para aportar valor a nuestros clientes. Desde que empezamos con el desarrollo de Quanter, nuestra visión ha sido que la gestión de estimaciones debe ser sencilla, fiable y auditable, y la Inteligencia Artificial Generativa nos permite dar nuevos pasos en esta dirección.

La reciente incorporación de la Mejora de Requisitos con IAG permite a las empresas optimizar la calidad de sus requisitos desde el primer momento, reduciendo revisiones y asegurando que la estimación de esfuerzo y costes sea lo más precisa posible. Esto es clave para garantizar proyectos más eficientes y predecibles.

La Inteligencia Artificial, bien implementada, puede ser una gran ayuda para impulsar la productividad y la calidad del desarrollo de software. Y tenemos claro que debemos seguir innovando para ofrecer soluciones que permitan a nuestros clientes mejorar la gestión de sus proyectos de TI.