Nvidia critica las políticas de Trump: amenazan con ceder a China el dominio tecnológico de EEUU

Nvidia domina -por ahora- el mercado de chips para inteligencia artificial (IA). Sin embargo, el consejero delegado de la compañía, Jensen Huang, ha avisado de que este liderazgo está en juego; y la culpa es de Estados Unidos. Al contrario de lo que se pretende, las restricciones comerciales a China socavan el negocio de las firmas americanas y dejan vía libre al país asiático.

En la última presentación de resultados de Nvidia, Huang ha hablado sin tapujos: "La pregunta no es si China tendrá o no inteligencia artificial. Ya la tiene. Estados Unidos ha basado su política en la asunción de que China no tiene chips de IA. Las restricciones a la exportación han impulsado su innovación y su escala. La IA china va a avanzar con o sin procesadores americanos. Lo que hay que plantearse es si los mercados de IA más grandes del mundo se van a basar en plataformas americanas".

El mensaje está claro. Aunque todo el mundo quiere procesadores de Nvidia y eso da una ventaja enorme a la compañía, la Administración estadounidense no quiere que sus chips lleguen a su rival. En este caso concreto, los aranceles no tienen efecto sobre el negocio de la tecnológica -ya que esta diseña chips que fabrican terceros-, pero sí aplican las restricciones a la exportación. Esta medida se viene aplicando años, con republicanos y demócratas en el poder. Sin embargo, Trump ha redoblado las limitaciones y la tecnológica americana ya no puede sortearlas más. Hasta ahora, había sido capaz de idear chips menos potentes para China (como el modelo H20), capaces de cumplir con los criterios de venta al extranjero.

"La prohibición de exportación del H20 se ha cargado nuestro negocio de centros de datos de arquitectura Hopper en China. No podemos reducir más la capacidad de Hopper para cumplir con la normativa. El mercado chino, de 50.000 millones de dólares, se cierra definitivamente a la industria estadounidense", lamentaba Huang.

Nvidia quiere que sus procesadores se usen en todo el mundo y que se adopten como estándar tecnológico, lo que refuerza su posición y de la de EEUU en el mercado. Sin embargo, las restricciones a China impiden que se imponga su tecnología y dejan vía libre al país. La cuota de mercado que no tenga la californiana se la quedarán las empresas chinas. El directivo ya ha dicho en otras ocasiones que firmas como Huawei pueden sustituirla en China, primero, y después, en otros mercados. Y ahora parece que esta realidad está más cerca.

"La mitad de los investigadores de IA están en China, por lo que la plataforma que lidere allí se posicionará para liderar en el resto del mundo", insiste el consejero delegado.

¿Fin al dominio americano?

"Nvidia predice el fin del dominio estadounidense", resume Jean-Paul van Oudheusden, analista de Mercados de eToro. El experto se pregunta si otras tecnológicas americanas, como Apple y Tesla, que son líderes mundiales, podrían haber llegado tan lejos sin acceso al mercado chino. La firma del iPhone fabrica una buena parte de sus dispositivos en el país asiático. No solo eso, este mercado es enorme y supone unos ingresos muy jugosos para cualquier empresa global.

"La respuesta es obvia", apunta el analista de eToro, en referencia a que las tecnológicas americanas no serían gigantes sin la existencia de China.

O Donald Trump está equivocado en su planteamiento y cree que sus medidas son las correctas o, simplemente, está dispuesto a sacrificar a sus propias empresas para intentar controlar a su enemigo. El problema es que Jensen Huang cree que solo EEUU saldrá perjudicado.

De momento, Nvidia mantiene su liderazgo y, pese a las restricciones, sus cuentas reflejan fortaleza. El problema es que puede haber un desgaste progresivo en el tiempo, que vaya mermando sus números. De hecho, sus márgenes ya se han debilitado, como reflejan sus últimas cuentas.

Impacto en bolsa

"Los inversores en tecnología se enfrentan a la difícil tarea de evaluar en qué medida las restricciones a la exportación con respecto a China frenarán el crecimiento de los gigantes tecnológicos estadounidenses. Dada la gran participación de estas empresas en el mercado bursátil estadounidense, una desaceleración estructural del crecimiento podría afectar a todo el mercado", apunta van Oudheusden.

El sector tecnológico tiene un peso del 32% en el S&P 500. Es decir, casi una tercera parte de su cotización está vinculada al software, al hardware y a los semiconductores. Por eso, el rendimiento de la bolsa está muy condicionado al comportamiento y a las perspectivas de las tecnológicas estadounidenses.

China supone el 12,5% de los ingresos de Nvidia, un porcentaje que se ha ido reduciendo progresivamente. La californiana puede encontrar más clientes en Oriente Medio para intentar aliviar el peso de China en sus cuentas. Pero el problema va más allá, como avisa su consejero delegado. El país asiático puede imponerse en el mercado aprovechando la ausencia de la actual líder.