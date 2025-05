Apple tiembla: OpenAI compra la startup de Jony Ive "padre del iPhone" para diseñar el dispositivo IA del futuro

Nadie niega ni pone en duda que los smartphones son el dispositivo del momento, y es que no hay persona que no tenga uno y que no lo utilice todos los días. Sin embargo, la irrupción de la Inteligencia Artificial podría cambiar las cosas, y es que esta tecnología le da a las máquinas de poder actuar y hacer lo que queremos de ellas de una manera más autónoma y menos dependiente de que las realicemos nosotros.

En estos años de la "Era de la IA", tampoco cabe duda que la empresa más exitosa dentro de este sector ha sido la de OpenAI, quienes han sabido subirse a la ola de la IA, e incluso muchos argumentan que fueron los que directamente la comenzaron al liberar el ya famosísimo ChatGPT de manera gratuita a finales de noviembre de 2022.

Desde entonces este chatbot se ha convertido para muchos en sinónimo de IA, un poco de la misma manera que asociamos Google con Internet. Y es que aunque hayan surgido muchos competidores y alternativas más especializadas para ciertas tareas, la app de OpenAI sigue siendo la número uno, y los planes de la compañía no se frenan aquí y como acaban de anunciar la compra por 6.500 millones de dólares la startup io Products.

Esta noticia puede no parecer gran cosa, ya que seguramente nunca hayas escuchado el nombre de este startup, al igual que quizás tampoco conozcas al fundador de esta, Jony Ive, pero lo que sí que conocerás son algunos de los productos estrella que este hombre diseñó en su etapa de Apple, por ejemplo, el iPhone, el iPod o el Apple Watch.

Diseñar el iPhone no es algo que se pueda decir a la ligera, y es que estamos hablando del smartphone más exitoso de la historia, el más deseado e imitado en el mundo. Y como podrías imaginar, esta adquisición por parte de OpenAI tiene una clara intención, crear el próximo gran dispositivo con IA.

No está muy claro si la intención es jubilar los smartphones o los ordenadores, o las dos cosas, y es que con las posibilidades que nos ofrece la IA, la colaboración de ChatGPT con la de los conocimientos e ideas del "mejor diseñador del mundo" hará que llegue toda una nueva generación de dispositivos que nos hará olvidar todo lo que conocíamos hasta ahora.

"Todo lo que he aprendido en las últimas tres décadas me ha preparado para este momento", declaró Ive, quien junto a Sam Altman y el resto del equipo confían en que pueden reventar el mercado de los dispositivos tan pronto como 2026. "Hay hambre de algo nuevo", aseguró el nuevo miembro de OpenAI, el cual también aseguró que no será nada como los productos de IA que han ido saliendo como el Humane AI Pin o el asistente Rabbit r1 fracasaron estrepitosamente.

Mientras tanto, el resto de la industria mira con miedo esta asociación, en especial Apple, debido a que la compañía no solo se ha quedado atrás en términos del desarrollo de una IA propia, sino que está estancada en el diseño de los iPhone, que prácticamente no han cambiado en años y es el único producto que mantiene a la compañía.

Si bien Altman ha dicho que no cree que esta nueva línea de productos vaya a hacer desaparecer de inmediato los smartphones, pero si va a ir comiéndole terreno poco a poco. "Así como el móvil no mató al portátil, esto tampoco eliminará al teléfono, pero sí será algo totalmente nuevo".