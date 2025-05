Rastreator prevé elevar sus ingresos a doble dígito este año tras aumentarlos un 10% el pasado

Rastreator prevé que sus ingresos se impulsen a doble dígito en 2025, tras registrar un incremento del 10% en 2024. Además, está focalizado en crecer en el comparador de hipotecas y de energía, según ha trasladado el presidente y consejero delegado de la compañía, Víctor López.

"2024 fue un año bueno para nosotros. Al principio del año fue un poco más complicado por las restricciones de las aseguradoras, que estaban conteniendo las nuevas contrataciones, pero en la segunda mitad del año o, incluso, después de Semana Santa, la tendencia fue muy positiva tanto en volumen de tráfico como en contrataciones", comenta al respecto.

En cuanto a planes de futuros y posible crecimiento inorágico, López recuerda en en una entrevista con Europa Press que Rastreator pertenece desde 2023 a Mavriq, división del grupo italiano Moltiply que agrupa 19 comparadores. Recientemente, la compañía ha comprado varios comparadores en Holanda, Italia o en Alemania. "Estamos en un grupo en el que, si hay algo interesante, estamos abiertos. No solo abiertos, sino que se han hecho varias operaciones recientemente", apostilla López.

Esa tendencia, que permitió el aumento en ingresos y también en rentabilidad, se ha mantenido en 2025, ejercicio en el que el comparador está registrando un incremento "muy fuerte" en ambos parámetros.

En el caso concreto de España, y también sobre la posibilidad de entrar en nuevo productos, López resalta que Rastreator ya tiene una marca "muy potente y consolidada" en algunas áreas y una oferta de 45 productos.

"Quedan poquitos [productos] donde no estemos. Por ejemplo, el comparador de energía hace justo un año que lo lanzamos. Estamos creciendo mucho. Tenemos un centro de operaciones ya con muchos agentes. Igual que nos ha pasado con energía, si vemos que tiene sentido, pues abiertos a valorarlo. Pero tenemos ya más de 45 productos", comenta López, uniendo su respuesta a la posibilidad de abordar un comparador de fondos y planes de pensiones.

Sobre esta cuestión, el CEO de Rastreator comenta que se trata de productos "un poco complejos" donde es "más difícil" hacer una comparativa porque, por un lado, está la rentabilidad, pero, por el otro, el riesgo.

"No es que lo descartemos ni mucho menos, pero sí que es verdad que una de nuestras visiones es dar transparencia y neutralidad a los mercados en los que operamos", prosigue. Además, añade que para lanzarlo debe haber un "apetito" y que los productos de inversión, al actuar como intermediarios, Rastreator pasa a tener una responsabilidad en la comercialización.

OPA de BBVA al Sabadell

Por otra parte, Víctor López, cree que operaciones como la OPA que BBVA quiere lanzar sobre Sabadell pueden beneficiar a los comparadores de productos financieros, y no solo a otros bancos, puesto que estas empresas se convierten en herramientas "útiles" para que los clientes puedan comparar: "Una herramienta como Rastreator, que trabajamos con todos los bancos, sí que es útil cuando la oferta se reduce".

López, que asumió el liderazgo de la compañía en mayo de 2023, explica que estas situaciones propician que el cliente busque comparar si tenía en mente a una de las dos entidades: "Lo que nosotros recomendamos es que el cliente compare", explica, resaltando también la transparencia que supone poder ver todas las ofertas del mercado y elegir una de ellas.

Así, al igual que las entidades bancarias ya han señalado que pueden ser momentos para ganar clientes, los comparadores con productos financieros también pueden resultar beneficiadas de los movimientos del sector. Sin embargo, López matiza que en España sigue habiendo una "oferta muy amplia".

Más allá de una ganancia directa, otro de los efectos de estas operaciones es el desconocimiento por parte de los usuarios. El comparador explica, teniendo en cuenta recientes integraciones, que cuando se producen cambios en el panorama bancario, sus asesores dedican cierto tiempo a explicar e informar a los clientes de los cambios y de la desaparición de ciertos productos.

El hipotecario es uno de los negocios en los que Rastreator está centrado en crecer, junto al de energía. De hecho, la meta es conseguir un crecimiento del 30% en el segmento de hipotecas frente a 2024, ejercicio en el que el crecimiento fue "más líneal" del esperado.

Este es un segmento en el que los comparadores están ganando relevancia tanto por su beneficio para los bancos como para los clientes, a los que se les suele ofrecer una hipoteca personalizada o con mejores condiciones que si fueran directamente a una oficina.

López explica que Rastreator, a diferencia de otros intermediarios hipotecarios, recibe comisiones de sus 'partners', los bancos, y solo si el cliente contrata el producto, es decir, a éxito. Además, el porcentaje varía en función del producto.

Fruto del aumento de comparadores, nació recientemente la Asociación Española de Brókeres Hipotecarios (AEBH), en la que en Rastreator todavía no participa, puesto que los actores involucrados todavía no tienen un gran peso en el sector, aunque no descarta unirse a esta u otra asociación.