Ya es oficial: Amazon cerrará todas las cuentas que hayan hecho alguna de estas cosas

Amazon es una de las compañías más grandes del mundo actual. Su plataforma de compra y venta de objetos y su espacio dedicado a películas y series han triunfado sin dejar de aumentar sus clientes desde que Jeff Bezos la lanzó al público en el año 1994.

Pero como toda empresa, Amazon tiene una legislación que debe respetarse o de lo contrario podrían suspender tu cuenta. La compañía ha anunciado en numerosas ocasiones que terminará con la actividad de aquellos perfiles que no cumplan con la legislación y realicen actividades sospechosas.

Motivos por los que Amazon puede cerrar una cuenta

La primera de ellas y la más común, es el cierre de cuenta por recibir valoraciones negativas sobre un producto no auténtico. En su página web explican que "si vendes productos no originales, nos reservamos el derecho de suspender o cerrar de inmediato tu cuenta de vendedor de Amazon y eliminar cualquier producto no original que se encuentre en nuestros centros logísticos."

Amazon también cerrará las cuentas de aquellos que estén relacionados con la compra o venta de artículos prohibidos. "Los productos prohibidos incluyen productos de contrabando, falsificaciones o copias pirateadas de productos o contenidos; productos que han sido replicados, reproducidos o fabricados de manera ilegal; y productos que infringen los derechos de propiedad intelectual de un tercero."

Tal y como explica en su página web, "retiramos los listings sospechosos en función de nuestra propia revisión de productos. También trabajamos con titulares de derechos y organismos judiciales de todo el mundo para tomar medidas legales contra los vendedores y proveedores que incumplan esta política conscientemente y perjudiquen a nuestros clientes."

Pero eso no es todo, la puesta en práctica de alguna de estas acciones podrá conllevar "sanciones de cárcel, multas penales y otras sanciones como la pérdida de los importes recibidos por la venta de productos no originales, los daños reclamados por el titular de los derechos legales, daños legales y otros daños, además de los gastos judiciales", concluye la empresa.