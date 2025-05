La idea que convirtió Zuckerberg en una mina de oro: "Descubrió el miedo más grande que tienen las personas"

Mark Zuckerberg es uno de los grandes multimillonarios de nuestra época. El fundador de Facebook y dueño además de WhatsApp e Instagram ha conseguido que las redes sociales sean un elemento fundamental en la vida de muchas personas, las cuales no saben vivir sin ellas. Sin embargo, el pensador polaco Zygmunt Bauman (1925-2017) fue más allá explicando en su momento que el verdadero éxito del empresario no radica solo en la innovación tecnológica, sino en saber explotar una necesidad social, como es la ser abandonados.

Bauman, que al final de su carrera se dedicó a observar con detenimiento el fenómeno de las redes sociales, explicó en una entrevista de 2017 con el periodista Jordi Évole el hueco que Facebook vino a llenar en nuestra vida cotidiana. "¿Qué es lo que hizo Zuckerberg para impactar tanto en nuestra existencia diaria, algo que convirtió en una mina de oro? Descubrió, o intuyó, que la mayoría de nosotros tenemos miedo a ser abandonados, de quedarnos solos, de perder el contacto con la vida que nos rodea", señaló el sociólogo y filósofo.

Insiste Bauman que este es el "miedo más importante que tienen las personas", llegando a afirmar que incluso "está en nuestras peores pesadillas". Para el que fuera filósofo, este es "un sentimiento terrible" del que Zuckerberg se ha lucrado hasta el punto de convertirse en uno de las personas más ricas del mundo. En la actualidad, el empresario estadounidense es la tercera mayor fortuna del mundo, con un patrimonio que alcanza los 226.000 millones de dólares, y su empresa, Meta, es la séptima del mundo con mayor capitalización bursátil, con un valor que llega a los 1,6 billones de dólares.

"La gente no piensa suficientemente en el diablo que pone en su bolsillo en forma de teléfono móvil"

También hace especial hincapié en el uso que hacemos del teléfono móvil. "No me gusta estar constantemente disponible. La gente no piensa suficientemente en el diablo que pone en su bolsillo en forma de teléfono móvil. Están constantemente disponibles. No tienen vida privada. Si se tratase de un teléfono fijo, podrías ir a dar una vuelta y dejar a un lado el teléfono y no responder a la llamada de tu jefe, que te pide preparar algo muy urgente para mañana, dejando a un lado los planes que habías hecho para la cena. Mucha gente que sale a la calle y sin móvil se siente como si estuviese desnuda. Es una parte indispensable de tu imagen pública y siempre debes tenerlo", aclara.

"Estamos solos porque estamos en contacto constantemente, y ninguna de esas conexiones es lo suficientemente profunda como para romper nuestra soledad. Y al mismo tiempo, no sufrimos porque tenemos esa posibilidad de conectarnos cada vez que queremos. Con Internet, con la red, con Facebook, siempre hay alguien, 24 horas al día, en algún lugar, que puede recibir tu mensaje. Es un sentimiento agradable, siempre estás en contacto, nunca estás solo", puntualiza Bauman.

El pensador polaco también se refirió a los aspectos que pierden las personas con el continuo uso de las pantallas. "Es un arte que debemos aprender. Una de las artes más difíciles es el diálogo, y sin diálogo estamos acabados. Vivimos en un mundo caótico y desorganizado, y la única manera de atravesar esa masa y pasar a través de ella es precisamente la habilidad de una conversación y un contacto inteligente", puntualizó.