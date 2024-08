No pulses estas teclas seguidas en tu iPhone: descubren un error que podría dejarte sin acceso

Puede que sea porque Apple esté centrado en preparar todo para la presentación del nuevo iPhone 16 que se espera que sea para mediados de septiembre, pero unos investigadores han descubierto un error informático que afecta a tanto iOS como iPadOS que provoca el bloqueo del dispositivo dejándote sin acceso a este durante un breve momento.

Ha sido durante esta semana cuando el investigador de ciberseguridad Konstantin ha publicado su descubrimiento entorno a un fallo en los sistemas operativos de los iPhone y iPad. Al parecer este error ocurre cuando un usuario teclea de manera seguida una combinación de caracteres en la barra de búsqueda de la aplicación Configuración.

En concreto se trata de la combinación de ""::, es decir, dos comillas y dos puntos repetidos y automáticamente el dispositivo, ya sea una tablet o un smartphone de Apple se bloquea durante unos instantes.

Al parecer algunos usuarios lo han probado y confirman que es cierto, y señalan que en realidad basta con que escribas "": y un cuarto caracter, sin importar el que sea y también ocurre lo mismo. Desde TechCrunch señalan que esto ocurre a su vez en la barra de búsqueda de la biblioteca de aplicaciones.

Por suerte, este error tan solo afecta durante unos instantes al dispositivo y al cabo de un rato ya puedes usar tu iPhone con normalidad. Al parecer esto está ocurriendo en la última versión de iOS 17 e iPadOS 17, aunque aquellos que están probando la versión beta iOS 18 y iOS 18.1, han encontrado el mismo fallo pero en este caso al teclear dichos caracteres en Spotlight Search, la búsqueda de aplicaciones instaladas.

A pesar de que Apple no se ha pronunciado todavía al respecto, investigadores de seguridad especializados en el ecosistema de Apple, aseguran que no se trata de un fallo de seguridad, y que no hay ningún indicio que se pueda explotar una tercera persona. Y como no parece que el propio usuario quiera quedarse sin poder acceder a su teléfono, parece que es un descubrimiento que no va a causar mucho caos.

Lo más seguro es que en las próximas semanas Apple lance un parche corrigiendo este error, por lo que lo más recomendable es que estés atento a la siguiente actualización de Apple para tanto iPhone como iPad y dejar atrás este error informático.