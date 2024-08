El nuevo alcalde de esta ciudad de EEUU podría ser una Inteligencia Artificial impulsada por ChatGPT

Hoy en día en términos generales la clase política es vista por el pueblo de una manera negativa, al final esto es producto del panorama que existe en todas partes del mundo, donde las mentiras o la corrupción son por desgracia el pan de cada día.

Esto ha llevado que personas sin ningún tipo de historial o "conocimientos" políticos se presenten a elecciones (más a nivel local) para intentar cambiar el panorama y percepción que tiene la sociedad de los políticos al tratar de solucionar los problemas reales de la gente.

Pero en la capital del estado de Wyoming (EEUU), Cheyenne, ha aparecido un candidato que sin duda puede traer algo nuevo, y de ser elegido supondría un antes y un después en la política a nivel mundial y en realidad en cualquier aspecto de nuestra vida.

Esto es porque el candidato a la alcaldía de Cheyenne, VIC, es una Inteligencia Artificial impulsada por el famoso chatbot ChatGPT. VIC, que es acrónimo de Virtual Integrated Citizen (Ciudadano virtual integrado) no es más que un chatbot personalizado.

Fue creado por Victor Miller, el cual defiende que esta IA tiene un coeficiente intelectual de 155, que según los rangos IQ si superas los 140 puedes ser considerado como genio o cercano a uno. Según publican desde Cowboy State Daily, de ser elegido como alcalde, Miller sería el asistente humano de VIC, y mientras las decisiones las tomaría la IA por sí sola, este se encargará de alimentar al chatbot con datos reales y relevantes sobre la ciudad para hacerlo.

Por ejemplo, si la ciudad está registrando altísimos niveles de contaminación, Miller le pasaría la información, y el chatbot idearía medidas para paliar la situación. Al mismo tiempo que también recopilaría opiniones de los ciudadanos y comentarios de la comunidad para escuchar todas las quejas y preocupaciones, además de consultar a expertos en diversos campos antes de tomar decisiones.

Como era de esperar, muchos han saltado en contra de esta candidato, como el actual secretario del estado de Wyoming, Chuck Gray, que denunció que esto no era legal, no obstante, parece que los miembros del gobierno han dado el visto bueno, aunque con la condición de que el nombre del candidato fuera el de Victor Miller y no el de VIC.

Pero Gray no fue el único, ya que desde OpenAI (la empresa creadora de ChatGPT) bloquearon la cuenta de VIC, pero Miller se creó una nueva y creó otro chatbot personalizado. Lo más curioso de todo es que VIC no es el primer candidato impulsado por IA, ya que a principios de este año el bot Steve se intentó postular para el parlamento de Brighton (Inglaterra), pero fracasó enormemente.

Todo apunta a que VIC correrá la misma suerte, ya que en su cuenta de Twitter tan solo tiene 165 seguidores, a parte de que se trata de una idea descabellada y que claramente la IA no está preparada para gestionar la vida de las personas.

