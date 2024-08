El dispositivo que iba a jubilar los smartphones registra más devoluciones que ventas: por qué está fracasando AI Pin

Desde que los smartphones se han asentado como nuestro gran acompañante, y son ahora mismo prácticamente una extensión más de nuestro cuerpo, que sin importar lugar, momento u hora viene con nosotros, los fabricantes no paran de buscar una alternativa que se logre jubilar a los teléfonos móviles.

El mercado de los smartphones se ha asentado debido a que todo el mundo tiene uno, y aunque haya que renovarlos cada ciertos años, lo cierto es que ya no es tan rentable como antes. Por eso las compañías del sector buscan una nueva alternativa que revolucione nuestro mundo, pero esta no es una tarea fácil.

Todo parece indicar que el futuro pasará por dispositivos que tengamos integrados en nuestro cuerpo, pero mientras la tecnología alcanza esos niveles, hay que conformarse con otras formas. Y la elegida por la gran mayoría son dispositivos que no hace falta estar sujetando, como es el caso del AI Pin de Humane.

El 'wearable' AI Pin se presentó en noviembre del año pasado como una propuesta sin pantalla potenciada con Inteligencia Artificial (IA), con la que su fabricante buscaba reemplazar los teléfonos móviles en la comunicación y gestión de tareas diarias.

En abril de este año los primeros usuarios recibieron sus Humane AI Pin, y para sorpresa de muchos, tras ver el marketing y las promesas de la empresa creadora, la gran mayoría de valoraciones de estos probadores eran negativas.

En líneas generales se dijo que el producto estaba muy por debajo de las expectativas, y que parecía más bien un prototipo de prueba de 699 dólares que un producto final y creado con intención de acabar con la dependencia de los smartphones.

Ahora, este rechazo se ve claramente, y como adelantan desde The Verge la 'startup' registra más devoluciones que ventas de su dispositivo, al menos en los últimos meses. Esto es, entre mayo y agosto. En el mes de junio, solo unas 8.000 unidades distribuidas no se habían devuelto y solo 7.000 de los pines comprados siguen en manos de sus propietarios, según han confirmado fuentes relacionadas con la marca.

Lo peor de todo es que Humane no tiene forma de renovar estos dispositivos una vez son devueltos, por lo que no pueden volver a ponerlos a la venta. Parece que la única esperanza que le queda a Humane, es ser comprada por un grande y que este asuma la deuda, en junio The New York Times informó que HP estaba considerando adquirirla.