¿Qué ocurre si envuelves tu smartphone en papel de aluminio?

Los smartphones se han convertido casi en una extensión más de nuestro cuerpo, no importan el lugar o momento, allá donde vayamos nuestro teléfono nos acompaña. Y a pesar de que este dispositivo es un portal hacia cualquier cosa que quieras, ya sea entretenerse, comunicarse con alguien o incluso trabajar, hay gente que prefiere aplicarle otros usos como, por ejemplo, el de cobaya para un experimento.

Lo cierto es que hay preguntas que nadie se hace, o por lo menos la inmensa mayoría de la población, como podría ser qué ocurre con un smartphone si lo envolvemos en papel de aluminio, pero por suerte o por desgracia hay gente que tiene estas curiosidades y gracias a ellos hoy te vamos a contar qué puede pasar.

El uso principal del papel de aluminio es en la cocina, donde se utiliza principalmente para conservar, envolver y cocinar alimentos. Y mientras este es un producto común y accesible para todo el mundo, hay que tener cuidado con su uso, por ejemplo, nunca se debe meter papel de aluminio en un microondas por que debido a su componente este bloquea las ondas electromagnéticas y puede provocar arcos eléctricos, chispas y daños de carácter eléctrico que destrocen tu electrodoméstico.

Pero, ¿qué ocurre si envolvemos nuestro smartphone en papel de aluminio? ¿explota o se queda igual?

Lo cierto es que si pruebas este extraño experimento te darás cuenta de que tu teléfono deja de funcionar temporalmente, hasta que lo vuelvas a quitar. Esto ocurre porque el aluminio bloquea la señal de tu dispositivo ya que funciona como un bloqueador del campo magnético exterior.

Esto ocurre porque el aluminio es un excelente conductor, lo que hace que se quede con toda la carga positiva y cuando el dispositivo recibe las señales electromagnéticas por culpa del papel de aluminio se crea un campo eléctrico opuesto al de las ondas haciendo que estas no lleguen al teléfono y por lo tanto no podrás recibir mensajes o llamadas.

Además, esto también afecta al GPS de tu dispositivo, por lo que si, por ejemplo, tienes un iPhone y tratan de rastrear tu ubicación con "Find my Friends" si tu teléfono está envuelto en aluminio les aparecerá tu última ubicación disponible y no la actual.

Es muy importante destacar que no debes probar esto con tu teléfono, ya que la garantía no cubre daños por el mal uso. En muchos casos no le pasa nada al móvil, pero si que puede ocurrir que el dispositivo tarde en volver a funcionar con normalidad y que incluso haya funciones se dañen permanentemente.