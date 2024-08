Por qué Waze ya no te avisa de los de radares de velocidad que hay en la carretera

Waze es una de las pocas aplicaciones del mundo que le ha hecho frente a Google Maps, y una de las razones de ello son todas las funciones y herramientas que ofrece, con las que ha logrado convencer a muchas personas a pasarse a su plataforma.

Por ejemplo, Waze avisa de los controles policiales a los otros usuarios o también ofrece información sobre el precio de los peajes, pero sin duda donde más destaca es en los avisos en tiempo real mediante la colaboración activa entre usuarios, aspecto que recientemente Google Maps ha copiado.

Millones de usuarios han dado el salto a Waze en los últimos años cansados por el funcionamiento de Maps u otras apps del estilo, y es que por norma general, Waze, que también es propiedad de Google, suele funcionar perfectamente y sin dar problemas a los conductores.

No obstante, en las últimas semanas numerosos usuarios han detectado que la app ya no les avisa cuando se están acercando a un control de velocidad, una herramienta verdaderamente útil para evitar multas de tráfico. Y aunque podría ser por otros motivos, lo cierto es que cabe la posibilidad de que no te salte la alerta por este simple detalle.

¿Por qué Waze no me avisa de los de radares de velocidad que hay en la carretera?

Podría tratarse de un error propio de la app o de tu propio dispositivo, pero si Waze no te avisa de los radares de velocidad, es muy posible que estos avisos estén desactivados en la configuración de la aplicación.

Esto ha podido ocurrir porque has cambiado la política de avisos o por que has actualizado la app y no has aceptado los mismos ajustes, pero la solución es tan sencilla como suena, tienes que volver a activar estos avisos.

Para ello tan solo tienes que abrir la app de Waze en tu dispositivo y pulsar en las tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda de la pantalla. Aquí tendrás que pulsar sobre Ajustes para después entrar en Alertas y Avisos, para seleccionar Avisos y entre las opciones que se despliegan elegir Radares y activar ambas opciones que tienen: Mostrar en el mapa y Avisar mientras conduzco.

En el caso de que estuvieran desactivadas, está era la razón por la que no te avisaban, y una vez hecho esto Waze te avisará cuando te estés acercando a un radar de la DGT en la carretera y puedas reducir la velocidad.