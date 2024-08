Musk acepta pegarse con Maduro "Si gano yo dimitirá como presidente de Venezuela, si gana, le doy un viaje gratis a Marte"

Vivimos en un mundo en que lo surrealista puede convertirse en realidad de la noche a la mañana, y las redes sociales son un gran impulsor de ello. El mundo ha estado bastante agitado en las últimas semanas, con el intento de asesinato a Trump, la renuncia de Biden, la escalada de ataques de Israel o más recientemente las polémicas elecciones en Venezuela.

Como decíamos, las redes sociales han sido el epicentro de las miles de conversaciones alrededor de todas estas temáticas, siendo la antigua Twitter, la plataforma donde más se ha comentado todo lo ocurrido y donde más debates ha habido.

Aunque viniendo de él no sorprenda tanto, no es común que un propietario de una empresa internacional (en su caso de varias) se posicione tanto y tan alto en estos conflictos, pero todo el mundo conoce ya a Elon Musk y saben que no se muerde la lengua.

No obstante, en estas últimas semanas el magnate ha desvariado un poco, difundiendo bulos y deepfakes (suplantaciones creadas con IA) sobre Kamala Harris, incumpliendo así la propia normativa de Twitter, ahora conocida como X. Pero no ha parado aquí, y desde el pasado domingo ha tuiteado sin cesar sobre Venezuela, acusando sin parar a Maduro de pucherazo, dictador y represor.

Esto ha llevado al límite al actual presidente de Venezuela, hasta el punto que en una intervención Maduro amenazó a Musk diciendo "Quien se mete conmigo, se seca, quien se mete con Venezuela se seca, ¿Quieres pelea (Musk)?, vamos a darle" para después añadir, "Si tú quieres, yo quiero Elon Musk".

"Elon Musk" es tendencia porque aceptó caerse a coñ*azos con Nicolás Maduro:



"Si yo gano, dimitirá como dictador de Venezuela



Si él gana, le doy un viaje gratis a Marte"

A la horas, Musk contestó desde la red social, diciendo que aceptaba la pelea y para calentar el ambiente todavía más propuso que si ganaba él, Maduro tenía que abandonar su cargo en Venezuela, pero que sí le ganaba este, Musk le regalaría un viaje a Marte.

Puede que te suene ya una historia similar con Musk, en esta ocasión fue su gran enemigo y competidor en el sector de las redes sociales, Mark Zuckerberg, y como seguramente recordarás al final nunca hubo ningún combate, tan solo mucha palabrería, sobre todo por parte del dueño de Tesla.

Aun así en otra intervención, Maduro aseguro que él no era como Zuckerberg y le dijo que se viniera para allá y que se pegarían de verdad. "Si te gano, acepto el viaje a marte, pero te vas conmigo" finalizó Maduro.

Maduro a Elon Musk: "Me aceptó el reto. Vamos a darnos, pero vente para acá. Si te gano, acepto el viaje a marte, pero te vas conmigo".

Como decíamos, parece muy poco probable que esto llegue a ocurrir, y menos que las promesas de premio que se han hecho se lleguen a cumplir, pero llama mucho la atención esta situación en la que un líder político se quiera pegar con una de las personas más ricas del mundo.