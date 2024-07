Google se enfrentará a su mayor competencia: OpenAI lanza SearchGPT, un buscador con Inteligencia Artificial

OpenAI, la empresa detrás de la popular aplicación de Inteligencia Artificial ChatGPT, está desarrollando un nuevo producto llamado SearchGPT. A diferencia de un modelo de lenguaje tradicional, SearchGPT no es una IA independiente, sino un buscador que utiliza la avanzada tecnología para encontrar información en la web y presentarla de forma resumida en lugar de simplemente proporcionar enlaces.

El nuevo producto de la compañía, ya está disponible para un grupo selecto de 10.000 usuarios en todo el mundo. Aquellos usuarios de ChatGPT que deseen probarlo pronto pueden unirse a una lista de espera. "Aunque es un prototipo, planeamos incorporar las mejores características directamente en ChatGPT en el futuro", explica la empresa.

SearchGPT funciona de manera similar a una conversación con ChatGPT. En una única ventana, los usuarios pueden solicitar cualquier información por escrito para que el buscador consulte páginas web relevantes y elabore un resumen conciso con la información precisa que el usuario buscaba, incluyendo enlaces a las fuentes utilizadas, de manera similar a lo que ya hace la plataforma Perplexity.

Aunque SearchGPT no es el primer buscador con IA, ya que Bing y Google han intentado integrar capacidades de modelos de lenguaje avanzados en sus buscadores, la respuesta del público ha sido moderada y no han sido lo exitosas que se esperaba, tendremos que ver si OpenAI es capaz de conseguirlo.

SearchGPT se diferencia de otros buscadores porque, aunque sus respuestas son más esquemáticas y directas, también incluye ayudas visuales como fotos o íconos. Una ventaja significativa es la capacidad de refinar los resultados y mantener el contexto en búsquedas consecutivas.

Por ejemplo, si un usuario pregunta sobre el próximo festival de música en una localidad y luego sobre el clima, SearchGPT entiende que la consulta climática se refiere al periodo del festival en esa localización.

OpenAI afirma que la información obtenida de los resultados no se utiliza para entrenar futuros modelos y que los responsables de las páginas web incluidas en los resultados pueden aparecer en las búsquedas, incluso si no desean que su contenido se use para entrenar modelos de inteligencia artificial.

"SearchGPT está diseñado para ayudar a los usuarios a conectarse con los creadores de contenido, citándolos y vinculándolos de manera destacada en las búsquedas", explican desde OpenAI. Además del resumen de la consulta, los usuarios pueden optar por ver una lista de los sitios web consultados, ordenados de manera similar a los resultados de los buscadores tradicionales.