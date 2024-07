Cómo desactivar el círculo azul de WhatsApp para no usar la inteligencia artificial en Android

En cosa de dos años, hemos pasado de desconocer casi lo que era la Inteligencia Artificial a tenerla hasta en la sopa, y es que el auge que ha pegado esta tecnología ha convertido a la IA en una herramienta que todas las apps y servicios quieren integrar en sus sistemas para aprovechar las ventajas que ofrece.

WhatsApp, la app de mensajería número uno en el mundo con más de 2.000 millones de usuarios registrados, no podía ser menos, y hace cosa de unas semanas extendió Meta AI, un chatbot de IA integrado como si fuera una conversación más en la app.

Si bien es cierto que por ahora tan solo está disponible en ciertos países entre los que no se encuentra España, ni ninguno de la Unión Europea debido a las restricciones impuestas desde Bruselas, quienes todavía están valorando dar luz verde a la llegada de este chatbot.

Aun así, muchas personas están preocupadas por su privacidad, o directamente no quieren tener una IA en una app donde comparten tantas fotos, tienen tantas conversaciones privadas y demás, por lo que muchos se están preguntado si hay manera de desactivar esta IA y que no les aparezca en su WhatsApp.

Esta función se agregó tras una actualización y no había que realizar ningún ajuste para activarla, y aunque no sea obligatorio usarla, la propia aplicación asegura que no es posible desactivarla. Pero eso no indica que no haya métodos para hacer que parezca que no está.

Cómo desactivar este círculo azul en WhatsApp en Android

A pesar de las ventajas que ofrece, algunos usuarios quieren desactivarlo y que no aparezca en la aplicación. No obstante, como descubrió un usuario que le preguntó directamente al chatbot "En WhatsApp, no puedo ser desactivado directamente, ya que soy un servicio integrado en la plataforma".

Aun así, existen hasta dos formas de minimizar su presencia. Siendo la primera la de eliminar el chat, para ello debes seguir estos pasos:

Abre WhatsApp en tu móvil Accede al chat específico donde está Meta AI Si Meta AI está configurado como un contacto independiente, simplemente elimina el contacto o deja de interactuar con él Si Meta AI está en un grupo, solicita al administrador del grupo que lo elimine

La otra opción de la da el propio chatbot "para evitar que aparezca mi mensaje de bienvenida cada vez que abras la aplicación". Estos son los pasos a seguir:

Abre la conversación específica donde has interactuado con Meta AI en WhatsApp Toca el nombre de la conversación en la parte superior de la pantalla. Esto te llevará a la configuración del chat. Dentro de la configuración del chat, busca la opción "Mostrar mensaje de bienvenida" y desactívala