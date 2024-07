Adiós a las colas en las tiendas: la nueva tecnología RFID llega a España para que puedas dejar toda la ropa en un cajón, pagar e irte

La época de rebajas de verano es una de las más esperadas por los consumidores para completar ese último detallito que le falta al armario para estos días de vacaciones. Sin embargo, puede llegar a ser una verdadera batalla campal en la que el calor y las grandes aglomeraciones son los protagonistas, o lo eran hasta ahora ya que con los nuevos hábitos de consumo la experiencia de compra ha tenido que actualizarse para ofrecer el mejor entorno posible.

El modelo de compra digital ha supuesto un reto para las tiendas físicas que se han actualizado teniendo a los consumidores como referencia. En este sentido se ha implementado la tecnología RFID, que permite identificar objetos mediante ondas de radio de manera única. Una de las nuevas tecnologías asequible ahora para todos los comercios y que ya se están implementando. Y es que no son pocos las ventajas que proporcionan para enriquecer una experiencia mucho más completa que la de hace apenas unos años.

Adiós a las colas

La base de esta innovación en nuestras tiendas favoritas es no hacernos perder ni un segundo más del que estemos dispuestos a invertir en la elección de la prenda. Una vez que esto esté llegas a la caja de pago, dejas los productos, pagas y te vas. Sin necesidad de buscar el código de barras ni perder tiempo en que un empleado teclee claves. Una solución de la tecnología RFID que hace a las tiendas más competitivas y a nosotros nos permite no desesperarnos en las interminables colas de las rebajas.

Espejos interactivos

Una apuesta que parece sacada de una película de ciencia ficción. Los espejos en los probadores son uno de los puntos claves de las tiendas, ya que es el lugar en el que se toman las principales decisiones de compra. Sin embargo, muchas veces se buscan los consejos de alguien que te acompañe y te de ideas para combinar el conjunto. Estos nuevos espejos cuentan con una pantalla en la que no solo te darán detalles de los materiales de la prenda, sino que ofrece propuestas de looks basados en la selección de los clientes. Además, esta tecnología también se presenta como un puente entre lo on line y lo off line, ya que en todo momento se puede acceder al stock, las tallas y los colores que hay disponibles.

En este sentido la tecnología RFID ha llegado a las tiendas españolas para quedarse. Una de las empresas que más ha trabajado en este sector en nuestro país ha sido STC para mejorar esta experiencia: "No solo mejora la eficiencia operativa, sino que también garantiza que los clientes encuentren siempre lo que buscan, mejorando su satisfacción y fidelidad. Proporcionar una experiencia de compra inmersiva y entretenida es clave para atraer y retener a los compradores en un mercado cada vez más competitivo y dónde las tiendas físicas tienen la posibilidad de recuperar su poder", ha destacado Xavi García, CEO de la empresa.