Así funciona la estafa del cupón en Airbnb: esto es lo que te pide el anfitrión para engañarte

La tecnología cambia las formas de cómo hacemos las cosas, e irnos de vacaciones no iba a ser diferente. Si en el pasado era llegar al hotel o hostal del pueblo en el que veraneabas y pedir una habitación disponible, hoy en día todo se hace a través de una plataforma y vas a alojamientos gestionados por individuales en vez de una habitación.

Esto se debe a servicios como Airbnb, que conectan a los turistas con casas disponibles para alquilar en cualquier parte del mundo, y es que tan solo el año pasado durante los tres meses de verano más de 3.6 millones de huéspedes nacionales e internacionales se alojaron en apartamentos de dicha plataforma.

Este año se esperan datos similares o incluso mayores, y tanta afluencia y visitas a esta página web no pasan desapercibidas por los ciberdelincuentes, que no desperdician ni una oportunidad para llevar a cabo sus estafas y robos.

A pesar de que la plataforma refuerza sus sistemas de detección de fraudes y protección de los usuarios, los cibercriminales se las ingenian para salirse con la suya, provocando que los engaños se hayan multiplicado en los últimos años dentro de esta app.

Muchas veces es culpa del propio usuario, que no por seguir las instrucciones de la plataforma, cae en las redes de los estafadores como, por ejemplo, pasa con el engaño del cupón.

Qué es la estafa del cupón en Airbnb y cómo puedes evitarla

Airbnb tiene una serie de reglas y normas que debes seguir para evitar problemas de este tipo, y una de las áreas donde suele haber más problemas es en la del pago de la casa de alquiler. La compañía es bastante clara con este respecto, todos los pagos siempre deben hacerse dentro de la app, y en el precio total se incluyen todos los gastos asociados a la transacción.

No obstante, muchos usuarios o no conocen bien estas normas o no se acuerdan de ellas, porque según denuncian desde Airbnb, la estafa del cupón se ha popularizado mucho en los últimos años. Esta consiste en que un día recibes un mensaje alguien se ofrece a reservar y pagar un alojamiento en Airbnb a través de un sitio web o servicio externo, a menudo con la excusa de disponer de un cupón o descuento para nuestra plataforma.

Y como siempre buscamos las opciones más rentables y baratas, accedemos y pagamos a dicha persona por otra vía. Y aunque llegues a disfrutar de esa casa, estas reservas suelen pagarse con tarjetas de crédito robadas, lo que puede acarrearnos muchos problemas legales si la persona denuncia, ya que la policía rastreará los movimientos de la tarjeta y se nos conectará con el robo.

En estos casos, si un anfitrión o persona te escribe y te pide que hagas el pago por otra plataforma que no es Airbnb, debes ignorarles e insistir hacerlo por las vías oficiales para después denunciar a esta persona a la plataforma para que sepan lo que está ocurriendo y puedan intervenir para que no se realicen más estafas de este tipo.