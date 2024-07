¿Cómo serían hoy Lady Di, Michael Jackson o Elvis Presley? Un fotógrafo utiliza la inteligencia artificial y el resultado es increíble

La Inteligencia Artificial es una tecnología que nos está permitiendo alcanzar cosas que hasta ahora eran inimaginables gracias a que las herramientas y plataformas que se están desarrollando pueden aplicar todo tipo de otras tecnologías y procesos para llegar a creaciones que a los humanos nos costaría mucho tiempo lograr.

Prácticamente cada día acabamos maravillados con los novedosos proyectos, que investigadores, compañías e incluso países están logrando con esta tecnología. Aunque no todo es bonito, y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y el auge de la IA también ha propiciado al incremento de ciberataques usando esta tecnología.

Pero en términos generales los usos que está haciendo la gente de la IA son positivos, algunos la están aprovechando para ser más rápidos y eficaces en sus tareas del día a día, mientras que otros optan por vías más creativas como es el caso del artista y fotógrafo Alper Yesiltas.

En su caso, él está usando la IA para sus creaciones artísticas y tal y como comparte desde su cuenta personal de Instagram, @alperyesiltas, ha iniciado un curioso proyecto llamado "As if nothing had happened", que traducido significa Cómo si nada hubiera ocurrido.

La intención de este proyecto es coger fotografías de personas famosas que por unos motivos u otros murieron hace años a una edad más temprana de lo que se esperaba, y con la IA recrear el cómo serían estas personas en la actualidad con el paso de los años.

El artista coge ejemplos de celebridades como Lady Di, Elvis Presley, Michael Jackson, Bruce Lee, Steve Jobs o Jimi Hendrix entre muchos otros. "Con el desarrollo de la tecnología de la IA, hace tiempo que me entusiasma pensar que todo lo imaginable puede mostrarse en la realidad. Cuando empecé a trastear con la tecnología, vi lo que podía hacer" explica el artista.

Alper Yesiltas// Freddy Mercury, Heath Ledger y Elvis Presley

Según él, la parte más complicada del proyecto es hacer que la imagen parezca real, y para ello utiliza varios sistemas de software diferentes para conseguir que parezca una foto tomada por un fotógrafo.

Alper Yesiltas// Bruce Lee, Jimi Hendrix y Al Capone

