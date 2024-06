Mucha atención con la estafa que se hace pasar por Mercadona, te puede dejar la cuenta a cero

Si algo hemos aprendido en estos últimos años sobre la ciberdelincuencia es que una de las formas favoritas para llevar a cabo estafas y timos es la de hacerse pasar por personas, empresas y marcas muy reconocidas.

Esto se debe a que cuando un usuario recibe un mensaje, llamada o correo electrónico proveniente de algo o alguien que conoce, suele bajar la guardia y confiar ciegamente en que en realidad se trata de ellos. Esto es algo que han detectado los ciberdelincuentes y se aprovechan al máximo de esta tendencia.

Mercadona es uno de los principales supermercados de nuestro país, lo que significa que millones de españoles compran semanalmente en sus tiendas. Desde la perspectiva de los ciberdelincuentes, este es un gancho perfecto y por ello se han popularizado enormemente las estafas relacionadas con el Mercadona.

Si eres cliente habitual de este supermercado, te habrás fijado que a diferencia de otros, Mercadona no tiene tarjetas de afiliación, ni ofrece descuentos a sus clientes habituales, y esto es algo que en los últimos meses los ciberatacantes están explotando al máximo para robarte tus datos personales y bancarios.

Cómo es la estafa del Mercadona

Los ciberdelincuentes suelen aprovechar las diferentes vías de comunicación disponibles, por lo que estas estafas nos pueden llegar a través de SMS, WhatsApp, correo electrónico o incluso llamadas. En ellas, se presentan como un representante del supermercado y como gancho suelen usar algunas de estas excusas:

Informarte de un nuevo plan de afiliación

Ofrecerte unas superofertas sobre algunos productos

Felicitarte por ganar un supuesto sorteo

Cómo detectar la estafa del Mercadona

Detectar esta estafa es tan sencillo como tener en cuenta que este supermercado no envía información comercial por ninguna vía ni tiene planes de afiliación para sus clientes. A su vez, si tu no has participado en ningún sorteo, es imposible que lo hayas ganado y por lo tanto debes desconfiar cuando te dicen algo así.

Por ello si te contactan desde Mercadona, ignora, cuelga y bloquea para evitar caer en sus trampas y entregarles tus datos personales y bancarios con los que te podrían vaciar la cuenta.