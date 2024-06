Miguel López-Valverde: "Los fondos derivados a la Sepi Digital no llegan a los ciudadanos"

La Comunidad Autónoma de Madrid comienza a recibir los frutos de las facilidades ofrecidas a las grandes tecnológicas para la instalación de grandes centros de procesamiento de datos. Es el caso de Amazon, Microsoft y, recientemente Oracle, con apuestas históricas que permitirán a la región recibir inversiones de más de 6.000 millones de euros en los tres próximos años. Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización del Gobierno de la Comunidad de Madrid, explica a elEconomista.es el valor de la colaboración entre las administraciones y empresas para generar riqueza y empleo de alta calidad con retención de talento.

¿Cómo pueden impulsar las administraciones los nuevos vectores de desarrollo como la computación cuántica y la supercomputación?

En Europa se está invirtiendo muchísimo más dinero que en España en computación cuántica. A este paso nos quedaremos atrás. Por eso, es el momento de que el gobierno central colabore con las comunidades y los municipios. Tenemos que trabajar de forma coordinada. Y lo mismo sucede con la Inteligencia Artificial (IA). Está muy bien generar un marco normativo y ético en Europa, pero en paralelo debe impulsarse la innovación y la investigación. Estados Unidos y China son gigantes en IA, mientras que Europa -que está en medio- no es gigante en nada.

¿Faltan fondos para destinar a estas tecnologías?

Existen recursos que no están llegando donde tienen que llegar. De hecho, los fondos derivados a la nueva Sepi Digital no llegan a los ciudadanos, como sucede por ejemplo en temas como ciberseguridad.

¿Cómo ahorran tiempo a los madrileños en sus trámites con la administración desde su consejería?

Ofrecemos herramientas muy interesantes, como la Cuenta Digital, que simplifica y agiliza las relaciones entre los ciudadanos y la Administración autonómica. También disponemos de la Tarjeta Sanitaria Virtual, con 3,5 millones de usuarios, un referente europeo que ha despertado el interés de varios países de Latinoamérica. Ambos son modelos muy similares. También estamos trabajando en la parte de accesibilidad para discapacitados y mayores, para que las aplicaciones sean lo menos complejas posible, con ayuda de la Fundación Once para ofrecer modelos amigables y utilizables para todos.La inteligencia artificial está en boga y las administraciones públicas no son una excepción.

¿Qué proyectos tiene la comunidad sobre la mesa en este sentido?

Creo que no existe un referente europeo claro en Inteligencia Artificial en una región y la Comunidad de Madrid quiere asumir ese liderazgo. Tenemos muchas empresas que trabajan en IA y somos la comunidad autónoma con mayor número de startups de España. En este sentido, acometemos un proyecto de IA que incluye la creación de una oficina técnica de impulso de esta tecnología dentro de la administración, con presencia en el resto de consejerías, para proveer de servicios tanto a los ciudadanos como para los empleados públicos.

¿Cómo cuidan la parte de la gobernanza y ética de la IA desde la Comunidad de Madrid?

Gestionamos la gobernanza de la IA, el control normativo, la ética, el entrenamiento y el reentrenamiento de esos algoritmos para que sean respetuosos con el fin para el que fueron creados. De esa forma, queremos dar continuidad a un proyecto de implantación de la IA en ámbitos como la justicia digital, la sanidad y áreas sociales, con la transcripción y búsqueda avanzada de información en documentos digitalizados. Se trata de datos que son similares en muchos sitios, por lo que sirven para todos los verticales. Precisamente para eso sirven los algoritmos.

¿Cómo ayudan los datos y los algoritmos a la administración?

El 98% de los datos deben tener calidad para que sean eficientes y permitan simplificar los trámites. Se pueden automatizar. Hemos puesto en marcha pilotos para agilizar los servicios en sede electrónica y dinamizar las relaciones con el ayuntamiento o la administración.

"Trabajaremos con el supercomputador del campus de Boadilla desde este segundo semestre"

Madrid destaca entre las comunidades pioneras en automatización e IA, ¿qué será lo siguiente?

La consejería y la comunidad son líderes en el uso de la IA con una visión global de la digitalización. Así podemos reutilizar modelos y avanzar muy más rápido. A modo de ejemplo, simplificamos trámites en la comunidad para después aplicar esa simplificación a los municipios. Ya estamos con tres grandes ayuntamientos realizando estas pruebas piloto

¿Con qué ayuntamientos?

Pozuelo de Alarcón, Galapagar y Torrejón de Ardoz. A través del cluster de transformación digital hemos diseñado un modelo de optimización y simplificación de los trámites. La tarea de base lo realizan los ayuntamientos y nosotros ofrecemos la tecnología para aportar velocidad. Lógicamente, eso reduce tiempo a los ciudadanos y empresas en sus relaciones con la administración. Y también ayuda al empleado público, con la introducción robotizada de datos.

¿Ha estimado cuál es el impacto económico de esas eficiencias?

Aún no. Hemos elegido algunos de los ayuntamientos con mayor volumen de actuaciones con el ciudadano y empezando a trabajar con ellos. Hemos arrancado con las Becas Comedor, donde el 90% de los procesos ya son telemáticos.

Cuando explicaba que el mayor reto consiste en convertir la comunidad en referente en Europa. ¿Con qué otras ciudades están compitiendo?

Principalmente son las regiones de París, Lombardía, Múnich, Amsterdam y, fuera de Europa, la región de Londres. Madrid puede situarse en el Top 3 europeo. Hay que ver cómo evolucionan otras ciudades y cómo lo hacemos nosotros, para analizar las mejores prácticas.Tras la IA, la supercomputación promete ser la nueva revolución.

¿Cómo nos sorprenderá?

La supercomputación es otro eje del plan estratégico de Inteligencia Artificial. Desde el Gobierno, la idea consiste en hacer crecer el nodo de Barcelona para convertirlo en un referente en Europa. Alrededor de este nodo central existe una red de supercomputación mediante asociaciones, donde Madrid cuenta con la Universidad Autónoma y la Politécnica. En la Comunidad tenemos proyectos que vamos a desarrollar con las asociaciones en supercomputación. Vemos que es el mismo modelo que el de una empresa privada, es decir, existe una demanda de servicios con una recursos que optimizar. Eso ocurre en sanidad, en social, en educación, con eficiencias no solo para el empleado público y la administración, sino también para el ciudadano.

¿Qué proyecto tienen en marcha en computación cuántica?

En el segundo semestre vamos a lanzar un proyecto de computación cuántica, ubicado en el campus de la Universidad Politécnica de Boadilla. Ese supercomputador trabajará con otros referentes nacionales. Queremos crear un ecosistema de conocimiento en torno a la computación cuántica para casos de uso en ciberseguridad. Estamos expuestos a ataques muy complejos y potentes. por lo que se requiere un modelo más sofisticado.

¿La regulación europea podría ralentizar la innovación en IA?

El mayor problema no reside en la IA, porque ya llevamos mucho tiempo con ella, sino en la IA generativa. Especialmente aquella que no está supervisada, la generada entre las propias máquinas, donde resulta difícil controlar el resultado. Si pones a dos máquinas a funcionar de forma autónoma, sabes cómo empieza pero no cómo acaba.