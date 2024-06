La alta tecnología suma estrellas en los hoteles 'premium'

La alta tecnología marca diferencias en los mejores hoteles de Europa. Y, por lo tanto, hace ganar estrellas. No puede ser de otra forma. En una vida cada vez más hiperconectada y donde necesariamente las pantallas forman parte del paisaje doméstico, la oferta vacacional premium responde a este tipo de demandas con los últimos avances del mercado. El paradigma de este compromiso por la calidad, sostenilidad e innovación se encuentra en el complejo turístico Anfi, probablemente uno de los destinos españoles más sugerentes para desconectar del mundanal ruido. Su sensibilidad viene de lejos, de muy lejos, tanto que la compañía canaria fue pionera en ofrecer WiFi gratuito y completamente seguro en el país, mientras que la totalidad de los establecimientos hoteleros todavía se lo pensaban.

Esa preocupación por hacer sentir a los usuarios como en casa forma parte del ideario de la gigante grancanario. En los tiempos que corren, donde el teletrabajo congenia con el paraíso, la estancia en este tipo de hoteles invita a conciliar, mientras el resto de la familia disfruta de las instalaciones. Como el valor al soldado, la fibra óptica de altísimas prestaciones se presupone en este tipo de estancias, sin concesión para el error o la interferencia. "Lo primero que nos demanda el turista, antes que nada, es que Internet vaya como un tiro y que jamás falle. Puede estar nublado, puede haber algún detalle con el que no esté conforme nuestros clientes, pero por donde no pasa es porque nuestra red sea lenta o no funcione", asegura Rubén Reja, director de comunicación del Grupo Anfi.

Ante esta exigencia, la familia Anfi atesora el máximo reconocimiento en asuntos de fiabilidad tecnológica. "Hay hoteles cinco estrellas y nosotros queremos ser complejos cinco arrobas, pero en todos los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías. Ofreciendo un servicio perfecto y siempre enfocado en adelantarnos a la necesidad. Por eso nuestro departamento de marketing y el de informática van de la mano en busca de las mejores innovaciones", explican las mismas fuentes.

En cuanto al servicio de wifi para los clientes "disponemos de una red GPON, que nos permite llevar a través de una única instalación de fibra óptica los servicios de datos, voz y televisión. Lo que quiere decir que a cada uno de los 880 apartamentos de ADM le llega la fibra hasta el propio apartamento, donde hay una ONT -router de fibra óptica- que irradia el wifi a todo el apartamento, sirve también la conexión de televisión y la conexión telefónica".

El complejo turístico del Grupo Anfi, en sur de Gran Canaria, apostó antes que nadie por la superconductividad en los hoteles. Ahora despliega superpantallas inteligentes y hasta un sistema de grabación para mejorar la técnica de natación.

Las grandes pantallas inteligentes también enriquecen el ecosistema tecnológico de Anfi. Los videowalls, tótems interactivos y los monitores de gran pulgada ayudan a los huéspedes de conocer no sólo los servicios disponibles, sino todo tipo de acciones de marketing y comunicación. Y la ambición va mucho más lejos. En un verano con Juegos Olímpicos y Eurocopa de Naciones, la actualidad deportiva está llamada a mejorar la experiencia de los usuarios de las instalaciones. Técnicamente se define como Red de Comunicación Dinámica, lo traducido a lenguaje de la calle viene a ser lo más avanzado en cuanto a integración de soluciones audiovisuales a la medida, desde el equipamiento de los displays Nec, el sistema informático, la ingeniería de procesos, la producción y la gestión de los contenidos. La imagen corporativa queda grabada en la retina desde el primer vistazo. Todo es personalizable, no sólo la información de servicio actualizada en tiempo real, sino también la renovación de los menús o la programación de las actividades. Y también todo tipo de mensajes que la dirección de la cadena de resorts y hoteles considere conveniente difundir.

Para que los turistas de lejanos países se sientan como en casa, el complejo aborda la última fase para habilitar un Google Chromecast 4K en los casi 2.000 televisores del complejo -hay apartamentos que tienen hasta 4 televisiones- para poder enviar contenidos desde los dispositivos de los clientes a las televisiones de los apartamentos, "lo que hace más cómoda la visualización de videos o plataformas de streaming", explican fuentes del hotel. Es decir, "a través de la infraestructura wifi de los hoteles, la vinculación se hace directa entre un dispositivo y el chromecast, de manera que se garantiza la seguridad en los contenidos que se envían entre dispositivos de un mismo apartamento o televisor".

"La empresa de afiliación vacacional más importante de Europa ofrece alojamiento y propiedades inmobiliarias de gran lujo para lograr algo tan sencillo y ambicioso como que la mayor parte de sus huéspedes y propietarios no se conformen con una semana básica de estancia para prolongarla en la medida de las posibilidades. Esta demanda es especialmente sugerente en el denominado turismo deportivo, apuesta en la que Anfi también lleva la voz cantante con un alcance global. Por lo pronto, el Grupo Anfi acaba de estrenar una piscina semi olímpica exclusiva y de última generación, lo que viene a ser un sueño para los nadadores más exigentes.

En el Hotel Anfi Emerald Club de Tauro, resort deportivo de referencia, ha reforzado su especialización como destino de deportistas con la construcción de una piscina de 25 metros de última generación. También la última tecnología se convierte en aliado de los huéspedes preocupados por mejorar la técnica de brazada. "Tenemos un sistema de grabación con cámaras aéreas y acuáticas para grabar al nadador y realizamos estudios de su técnica en tiempo real a través de unos dispositivos", sin olvidarse un preciso sistema de climatización que garantiza la temperatura del agua todos los días del año.

Los ciclistas profesionales y amateurs también pueden dar rienda suelta a su afición sobre el impecable asfalto de toda la isla, con la garantía de disponer de un servicio de taller de bicicletas de alta gama en el propio complejo. "Esta nueva infraestructura está diseñada para atletas de todos los niveles y será ideal para nadadores, triatletas y amantes del fitness, que buscan una experiencia de entrenamiento de alta calidad", explican desde Anfi. Dicho taller no sólo atiende al huésped que quiere alquilar in situ una bicicleta de alta gama, si no que le acompaña fuera del hotel para realizar rutas guiadas.

Por estos y otros muchos motivos -incluidos los climatológicos-, los equipos nacionales de ciclismo como el suizo y el italiano, así como triatletas como Sam Laidlow, Patrick Lange, Sam Laidlow, Anne Haug y Nicola Spirig, entre otros, y nadadores del circuito mundial entrenan en Anfi atraídos por sus instalaciones y sus benignas temperaturas huyendo del frío. Además, escuadras como el Ineos de Geraint Thomas, Egan Bernal o Tom Pidcoc y el equipo Bahrain Victorious de Mikel Landa y Jack Haig son huéspedes asiduos en Anfi, explica Reja, quien recuerda que la apertura de esta piscina contó con la presencia del olímpico Brent Hayden y el creador de los neoprenos más exclusivos del mundo, Alex de Boer, quienes impartieron una clase magistral de técnica y resistencia.

Para redoblar esa apuesta deportiva se ha creado 'Anfi Sports Academy'. Desde Anfi se apunta que han creado "un producto nuevo centrado básicamente en atender las necesidades no solo del deportista de alto nivel o amateur sino la de sus familias. La pretensión última de Anfi es que la experiencia deportiva y familiar sea óptima en un entorno natural donde en un mismo espacio puedes realizar diferentes actividades".