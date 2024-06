Nvidia supera a Apple y bate los 3 billones de capitalización bursátil: ya es la segunda firma más valiosa del mundo

Nvidia ha decidido batir los hitos bursátiles de dos en dos. La firma fabricante de chips ha batido la barrera de los 3 billones de capitalización bursátil, batiendo a Apple y situándose como la segunda compañía más valiosa del mundo, solo por detrás de Microsoft. Una remontada espectacular que le ha llevado a casi triplicar su valor en apenas 6 meses.

La firma no superaba al gigante de la manzana desde 2002, cinco años antes del lanzamiento del iPhone, cuando la valoración de ambas compañías no superaba los 10.000 millones de dólares, una cifra minúscula comparado con lo que cotizan hoy. A día de hoy, la revolución de la IA es la que impulsa a Nvidia, que ha disparado sus ventas de chips a niveles estratosféricos y no espera que el ritmo de venta se frene a corto plazo.

El crecimiento desbocado ha llegado principalmente con sus resultados trimestrales. La firma encabezada por Jen-Hsun Huang obtuvo en el primer trimestre del año fiscal 26.000 millones de dólares de ingresos, un aumento interanual del 260% y unas ganancias de 14.881 millones de dólares, es decir, un aumento del 21% desde el trimestre anterior y del 628% interanual. Por si fuera poco, aumentó las expectativas de ingresos para el segundo trimestre hasta los 28.000 millones de dólares. Y anunció un 'split' de diez acciones nuevas por cada participación antigua para este mes, lo cual las tornará más asequibles, además de incrementar el dividendo de 4 a 10 centavos por acción.

En lo que va de curso, la firma de procesadores registra un ascenso prácticamente vertical al ganar el 147% en Wall Street. En el último año, su rebote es del 226%. Por su parte, Apple está viviendo un ejercicio de vaivenes en el parqué, lo que la deja sin apenas cambios desde que arrancó el ejercicio, con un repunte del 1,7%. Y, si se mira más atrás, a los últimos 12 meses, gana un 10,15%.

Apple está congelada

Porque, mientras Nvidia cosecha esos resultados espectaculares, Apple vive atascada en la cumbre. Sus cifras de ventas siguen siendo algo que la mayoría de sus rivales mataría por conseguir, pero no logra un producto revolucionario que compense el enfriamiento en las ventas del iPhone, en un mercado, el de los smartphones, ya saturado en todo el mundo.

La compañía de chips está en pleno crecimiento y la del iPhone no. Apple triplica en ventas a Nvidia, pero esta última facturó un 262% más en el primer trimestre frente a la caída en ventas de la de Cupertino del 4,3% en el mismo periodo. "El crecimiento a corto plazo de Apple podría caer hasta el rango más bajo de un solo dígito", dicen los analistas de Bloomberg Intelligence sobre la compañía. Mientras, las perspectivas de crecimiento de la de chips parecen no encontrar límites.

Nvidia tiene una gran baza y es que va a vender todo lo que produzca. "La demanda de sus chips va a ser más alta que la oferta", señala JP Morgan en un informe. Los pedidos del procesador H100, el más potente de la marca, van a seguir despuntando. Además, el nuevo chip de la casa, el H200, ya está en manos de OpenAI, la dueña de ChatGPT, y se espera que se comercialice este año, lo que es una gran noticia para la propia compañía y para la industria.