Cinco funciones de Gmail que tienes que empezar a usar: no vas a creer que ya existían

Gmail se ha convertido prácticamente en sinónimo de correo electrónico, y es que el servicio de email propiedad de Google cuenta con más de 1.800 millones de usuarios registrados en todo el mundo. Para llegar a los más alto no sirve con solo llegar el primero, sino que debes estar constantemente trabajando para ofrecer el mejor servicio posible, y esto es algo que las grandes compañías tecnológicas saben.

Gmail es uno de estos servicios más grandes que existen, y aunque la mayoría lo usemos casi todos los días, en muchas ocasiones no sabemos hacer más que enviar y leer correos electrónicos. Y no es que vayas a aprender a cómo escuchar música desde Gmail, es decir, esta funciones están relacionadas con los emails, pero son herramientas que van a mejorar tu experiencia al ofrecer funcionalidades extra.

Gmail es uno de los servicios más completos que hay, y si bien tan solo usas estas plataforma para enviar y recibir correos, este artículo no va a cambiar eso, pero te va a ayudar a hacer muchísimo más con tus emails.

1. Anular el email que acabas de enviar

Todas las personas nos equivocamos, está dentro de nuestra naturaleza, pero por suerte la tecnología está aquí para en muchas ocasiones enmendar nuestros errores. En Gmail, uno de los fallos más comunes es el de enviar un correo y olvidarnos de adjuntar un archivo o algo similar, aunque el caso puede ser que lo hayamos enviado a una persona equivocada o el texto contenga errores de cualquier tipo.

Por ello Gmail permite eliminar el correo que acabas de enviar hasta 30 segundos después de enviarlo, lo que quiere decir que tienes que ser rápido y estar atento, pero que puedes anular el envío. Para ello debes ir a Ajustes > General > Deshacer envío y selecciona 30 segundos.

2. Enviar un correo electrónico confidencial

La privacidad se ha convertido en un bien muy preciado, y mantenerlo puede ser crucial para muchas personas. Google es consciente de ello, y por ello permite enviar correos electrónicos confidenciales que caducan después de un tiempo determinado o que pueden ser cancelados en cualquier momento.

A su vez, este tipo de correos también impiden que los destinatarios reenvíen, copien, impriman o descarguen el mensaje o los archivos adjuntos. Esto se activa cuando estás escribiendo un correo, y en la parte inferior de este donde se encuentran todas las opciones hay un icono de un candado con un reloj, al pulsarlo, habremos activado esta función.

3. Ver correos sin conexión

A pesar de que internet es un requisito esencial para que Gmail funcione, la app te permite almacenar correos electrónicos recientes sin conexión para leerlos, pero no solo eso, sino que puedes escribirlos incluso sin conexión a Internet, aunque no se enviarán hasta que vuelvas a tener acceso a la red.

Para esta función tienes que ir a Configuración de Gmail > Sin conexión, pulsar sobre la casilla Habilitar correo electrónico sin conexión y elegir tu configuración de sincronización, no te olvides de hacer clic en Guardar cambios.

4. Programar un correo electrónico para enviarlo más tarde

Hay ocasiones en las que tienes que enviar un correo, pero no es el momento adecuado, y cuando lo sea no vas a poder hacerlo. Si alguna vez te has encontrado ante esta encrucijada, seguro que te habría gustado saber que podías programar el email.

Esto es tan sencillo que en lugar de pulsar el botón Enviar cuando tengas el correo escrito, haz clic en la pequeña flecha hacia abajo que aparece junto a él y selecciona Programar envío, aquí podrás elegir enviarlo mañana, la semana que viene o elegir exactamente la fecha y hora que quieres.

5. Posponer emails para revisar más tarde

Como en todo, a nuestra bandeja de entrada nos llegan correos más importantes que otros, pero siempre hay algunos que a pesar de no ser vitales son relevantes, pero que justo nos llegan en un momento de estrés o que estamos centrados en otra cosa y no podemos atenderlo.

El problema es que al día nos entran decenas de correos nuevos, lo que hacen que estos que son relevantes se pierdan por no haberlos leído en el momento en el que han llegado. La función Snooze de Gmail te permite ocultar los correos electrónicos de tu bandeja de entrada hasta más tarde, para que puedas centrarte en lo que es más importante ahora.

Para activar dicha herramienta debes abrir el correo electrónico en cuestión o selecciona varios, hacer clic en el icono del reloj de la parte superior (justo debajo de la barra de búsquedas general de Gmail) y finalmente elegir una opción de fecha y hora que te venga mejor.