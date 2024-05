"Es como Black Mirror": Elon Musk carga contra la nueva función de Windows que 'grabará' tu pantalla con IA

Windows está de vuelta. El sistema operativo de Microsoft ha anunciado esta semana sus nuevos ordenadores con ARM, que prometen darles un salto en cuando a rendimiento y con ello un montón de funcionalidades de inteligencia artificial. Entre ellas, una denominada 'Recall' que permite que la IA lea tu actividad en pantalla para que no se te pase nada.

¿El caso de uso? Que por ejemplo podamos recuperar qué páginas hemos visitado, qué texto hemos copiado y, en definitiva, qué hemos hecho para ver por ejemplo donde hemos cometido un error. La IA lo guarda, y puede contarnos dónde nos hemos perdido.

Puede parecer mágico, pero también dar algo de vértigo al sentirnos 'observados'. Elon Musk es de estos segundos.

"Parece Black Mirror"

Anunciada por su CEO, Satya Nadella, esta función toma capturas de pantalla continuas para ofrecer una especie de memoria fotográfica, facilitando el acceso a toda la historia del usuario en el dispositivo.

La idea es que esta herramienta aumente la productividad permitiendo recordar y entender cada acción realizada en el ordenador.

Elon Musk, a través de su cuenta de X, Musk afirmó: "Esto es un episodio de Black Mirror. Definitivamente desactivaré esta 'función'". La referencia a "Black Mirror", la serie de Netflix conocida por sus sombrías visiones del futuro tecnológico, deja claro su escepticismo y preocupación por las implicaciones de privacidad de esta herramienta.

La punta del iceberg de Copilot+ de Windows

El anuncio de Recall ha generado un gran interés y también preocupación. En el video de presentación, Nadella explica cómo esta herramienta utiliza búsquedas semánticas para recrear momentos pasados del usuario, facilitando la localización de información y mejorando la productividad. Recall se integrará en los PC junto con Copilot, otra herramienta de IA que sucedió a Cortana, el asistente de voz de Microsoft.

La reacción pública no se ha hecho esperar, con muchas voces expresando serias preocupaciones sobre la privacidad. Los comentarios en las redes sociales reflejaron una mezcla de escepticismo y rechazo. Un usuario comentó: "No necesito pagar una tarifa mensual a Microsoft para que me espíe". Otros criticaron la funcionalidad y practicidad de Recall, recordando problemas anteriores con Windows y su manejo de datos.

En respuesta a la ola de críticas, Microsoft intentó calmar los ánimos asegurando que todos los datos capturados por Recall se almacenarían localmente en el dispositivo del usuario. Además, los usuarios podrán eliminar instantáneas individuales, ajustar o eliminar rangos de tiempo y pausar la función desde la bandeja del sistema en la barra de tareas. Microsoft también ha asegurado la implementación de configuraciones robustas de privacidad para mantener el control sobre los datos.