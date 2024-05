Pixar anuncia el despido del 14% de su plantilla: la apuesta por el streaming no está dando sus frutos

El estudio cinematográfico de animación propiedad de Walt Disney, Pixar, ha comenzado esta semana la esperada ronda de despidos, que según fuentes cercanas a la compañía afectará al 14% de los empleados. Se cree que los ceses son parte de un plan de recorte para tomar perspectiva y enfocar correctamente la división de streaming de la compañía.

A pesar de que los tiempos más complicados para las compañías tecnológicas pasaron, en 2022 y 2023 las grandes del sector despidieron a más de 200.000 empleados debido al frenazo que pegaron sus negocios post pandemia, los recortes siguen afectando.

En esta ocasión se trata de Pixar, una subsidiaria de Walt Disney Studios, que en esta ocasión más que verse afectada por la pérdida de usuarios, ha sido "castigada" por el enfoque que había tomado la compañía en estos últimos años.

Desde que volvió Bob Iger como CEO de Disney en noviembre de 2022, la compañía había estado planeando dicha reestructuración que quiere acabar con el protagonismo que el anterior CEO le dio a la plataforma de Disney+, para volver a los contenidos clásicos de Pixar, es decir, las películas cinematográficas.

Y es que recordemos que Disney probó estrenar películas directamente en su plataforma de streaming, como Luca o Soul, pero para nada ha sido rentable, y por esa razón han decidido volver al modus operandi clásico.

Este cambio de planes ha resultado en el despido del 14% de la plantilla de Pixar, que equivale a unos 175 trabajadores, aunque era algo que se esperaba ya que a principios de años, desde TechCrunch filtraron que Disney planeaba el despido del 20%, aunque finalmente haya sido un cifra ligeramente inferior.

Esta decisión no solo afecta al apartado de streaming de la compañía, sino que también supone el fin de la series producidas por Pixar, aunque en realidad la compañía solo ha hecho una, Win or Lose, y que no será hasta finales de año que la estrenen. Tendremos que ver el éxito que tiene.