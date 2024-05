Apple ha logrado que puedas controlar un dispositivo con la mirada, pero sin necesidad de meterte un chip en la cabeza como Musk

Hoy en día nos hemos acostumbrado a ellas y ya no nos parecen gran cosa, pero no hace tanto las pantallas táctiles fueron una revolución tecnológica increíble y a la que miles de personas les costó acostumbrarse. Ahora son la norma, y si un dispositivo no tiene pantalla táctil parece estar retrasado tecnológicamente.

Y como ocurre en este sector, las compañías e investigadores trabajan para encontrar el siguiente gran invento y tecnología con la que interactuemos con los dispositivos inteligentes. La voz se ha postulado como una opción muy viable, y ahora con los asistentes virtuales tipo Siri o Alexa ya podemos pedirles numerosas tareas para que las hagan por nosotros sin necesidad de mover un dedo.

Pero la tecnología siempre aspira a más, y aunque ahora mismo parezca imposible cada vez hay más proyectos que nos permiten interactuar con estos aparatos sin decir ni mover nada, basta con nuestra mirada.

Así es como ha explicado Apple la nueva función que presentaron el pasado miércoles en honor al Día Mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad, pensado para aquellas personas con diferentes discapacidades para que no sean excluidas de la tecnología.

La herramienta Eye Tracking (Seguimiento ocular), consiste en un sistema impulsado por Inteligencia Artificial (IA), que permitirá a los usuarios navegar por su iPhone o iPad tan solo con la mirada. Para ello, esta herramienta aprovecha la cámara interior del dispositivo junto al sistema de aprendizaje automático integrado en el dispositivo para entender qué quiere hacer el usuario con tan solo su mirada.

Sin duda, lo que llama enormemente la atención, y de funcionar bien, será un enorme logro por parte de Apple es que no requiere utensilios o dispositivos extra para funcionar, algo muy alejado de la tecnología de Neuralink, la empresa de Musk que ha conseguido que un hombre controle una pantalla con la mirada, pero le han tenido que insertar un chip en la cabeza, y como te contamos la semana pasada, ya se han reportado fallos.

Los usuarios pueden navegar por los elementos de una aplicación y utilizar Dwell Control para activar cada elemento, accediendo a funciones adicionales como botones físicos, deslizamientos y otros gestos únicamente con los ojos.