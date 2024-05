Así es Rikki: el primer anillo inteligente español que te permite pagar con la mano

Los dispositivos inteligentes están de moda, y mientras los smartphones siguen siendo el número uno y por ahora el producto indispensable en nuestras vidas, poco a poco se está abriendo el camino a otras alternativas, aunque en realidad son más bien complementos a los teléfonos móviles para que no dependamos tanto de ellos.

Si bien a día de hoy son los relojes inteligentes los que más avanzados y asentados en el mercado están, las compañías tecnológicas ya están trasteando y muchas de ellas ya presentando una nueva alternativa más cómoda de llevar, los anillos inteligentes.

Si bien sabemos que Samsung, Xiaomi e incluso Apple tienen sus propios proyectos, no solo los gigantes tecnológicos van avanzados en este plan, y por ejemplo, esta fintech española con sede en Barcelona llamada Rikki acaba de presentar el primer anillo inteligente hecho en España, que tiene la capacidad de realizar pagos.

Esto es posible, porque dicho anillo viene con un chip con tecnología NFC integrado que permite vincularlo con tu tarjeta de crédito y poder realizar pagos con la mano, al tan solo tener que acercar esta con el anillo puesto y al igual que si fuera con una puerta, picar el datáfono (suavemente).

@rikki_anillo Adivina quien es nuestro colaborador de hoy. Pista ??? Rikki.io para toda la info sobre el anillo. ?solo funciona con bancos de la UE aunque puedes pagar por todo el mundo. ? original sound - Rikki_Anillo

Entre los aspectos más importantes de este producto nos encontramos con su seguridad, ya que no se necesitan códigos ni claves para realizar los pagos, salvo para pagos de más de 50 euros, por lo que el riesgo de robo aumenta. Obviamente la compañía ha tenido esto en cuenta, y en primer lugar a encriptado los datos de pago en todo momento para que estos no queden expuestos, además de que tienen un identificador único que no se puede copiar, ni suplantar.

Y para los casos en los que se pierde o directamente nos roban el anillo, a través de la app móvil que está conectada a este, se puede desactivar con un solo clic para que nadie más pueda usarlo.

"Hemos tenido casos de anillos anunciados en Wallapop que fueron robados y que luego resultaron inutilizables. Así que cuidado con las ventas de segunda mano; el anillo es un método de pago y hay que tener 100% la certeza que el que lo vende es el propietario legal, si no, no se podrá reutilizar", advierten sus creadoras Elena Yorda y Elena Fuenmayor.

El anillo de Rikki está fabricado con cerámica hipoalergénica de alta resistencia a golpes, caídas y al agua hasta una profundidad de 50 metros. Otro de los aspectos más interesantes es que no necesita recarga de su batería, por lo que siempre estará listo para pagar.