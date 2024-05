Un error en la app de Alarma de iPhone está haciendo que no suene: así lo puedes solucionar para levantarte a tiempo

La alarma es una de las apps más utilizadas de nuestro smartphone, al mismo tiempo que es una de las más odiadas ya que es la que nos hace volver a la realidad y dejar de hacer algo de lo que más nos gusta, dormir. No obstante, esta herramienta es la que nos despierta cada día para ir al trabajo o a estudiar, y dependemos enormemente de ella para cumplir con los horarios.

Y es que nos guste o no, la alarma es una app importantísima ya que de ella dependemos para despertarnos a la hora y llegar a la oficina o donde tengamos que ir por la mañana. Cualquier error o problema podría hasta poner en peligro nuestra continuidad en la empresa, por ello este problema que se ha detectado en la app de Alarma de los iPhone es bastante importante.

Y es que, al parecer, en las últimas semanas se han reportado cientos de incidencias entre los propietarios de iPhone que denuncian que sus alarmas no han sonado a pesar de que están activadas.

Según hemos podido saber, se trata de un error en los iPhone con iOS 17.4.1 y parece ser que se ha producido tras el cambio de hora que hicimos a finales del mes de marzo. En realidad, este error no corresponde con algo que sea completamente culpa de la app de Alarma, ya que la alarma sí que salta en pantalla a la hora que la has puesto, el problema es que no suena, y tampoco es una cuestión de que tengas el teléfono en silencio.

Cómo solucionar este problema

De manera interna Apple ya está aplacando el problema, no obstante, mientras esperamos que la compañía lance una actualización, corrección o la próxima versión del sistema operativo iOS, hay un pequeño truco que puedes llevar a cabo para solucionar este problema y que tu alarma vuelva a funcionar como siempre.

Y es que, el error se está dando por un ajuste de tu iPhone, en concreto se trata de las funciones de detección de atención en el iPhone. Una herramienta detecta cuando estás mirando al iPhone, y de este modo, baja el volumen de una notificación o llamada entrante para no molestarnos tanto con el sonido.

De esta manera, y hasta que Apple corrija el error, para que te suene la alarma tienes que desactivar esta función. Los pasos a seguir son sencillos y rápidos, tan solo tienes que ir a Ajustes, seleccionar la opción de Face ID y deshabilitar la función de Detección de atención.